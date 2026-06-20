«Je me suis dis : "c'est terminé"» : Calmé par Didier Deschamps, ce joueur de l'équipe de France l'a échappé belle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis deux ans, Manu Koné est un élément régulier de l’équipe de France. Le milieu de terrain évoluant à l’AS Rome est très apprécié de Didier Deschamps, qui lui donne plusieurs conseils. Et comme l’a révélé le joueur de 25 ans, le sélectionneur français lui a une fois demandé de se calmer sur le terrain. Explications.

Dotée d’un effectif très fort, l’équipe de France espère remporter une troisième étoile à la Coupe du Monde cet été. De son côté, Manu Koné attend son heure. Troisième dans la hiérarchie des milieux de terrain aux yeux de Didier Deschamps, le joueur de l’AS Rome espère pouvoir glaner du temps de jeu sur ce mondial. Depuis deux ans, la trajectoire de la carrière du joueur formé à Toulouse a totalement changé. Recruté par la Roma, Manu Koné a depuis découvert l’équipe de France, et n’a jamais quitté les Bleus.

« Ce qu’il a accompli comme joueur puis comme sélectionneur restera dans l’histoire » Au cours d’un entretien accordé au Parisien ce samedi, le joueur de 25 ans s’est confié sur sa relation avec Didier Deschamps, affirmant que ce dernier n’avait pas hésité à le calmer. « C’est une légende du football. Ce qu’il a accompli comme joueur puis comme sélectionneur restera dans l’histoire. En plus, c’est un ancien milieu de terrain, comme moi. Il me parle beaucoup et m’aide à comprendre ce que l’équipe attend de moi », a ainsi confié Manu Koné, avant de poursuivre.