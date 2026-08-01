Mercato : Un international français à Marseille, la nouvelle opportunité qui risque d’échapper à l’OM à cause de ses problèmes financiers ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il doit vendre, et beaucoup, avant de pouvoir enregistrer de nouvelles arrivées, l’OM a déjà vu plusieurs opportunités lui échapper depuis l’ouverture du mercato estival, ce qui pourrait également être le cas de Jean-Clair Todibo. Si les dirigeants olympiens apprécient son profil, d’autres clubs pourraient profiter des problèmes financiers de Marseille pour les devancer.

Après Mason Greenwood (24 ans) à Fenerabhçe, Hamed Junior Traoré (26 ans) au Genoa et Pierre-Emerick Aubameyang (37 ans) au Deportivo La Corogne, la question est de savoir qui sera le prochain à partir de l’OM. Il y a plusieurs candidats, comme Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) ou bien Geoffrey Kondogbia (33 ans), mais dans le secteur défensif, Bruno Genesio pourrait également voir plusieurs joueurs s’en aller.

La piste Todibo explorée Cela fait un moment que l’OM et Leonardo Balerdi (27 ans) se sont mis d’accord dans l’optique d’une séparation cet été, tandis que Facundo Medina (27 ans) a été annoncé dans le viseur du Bayer Leverkusen ces derniers jours. Selon L’Équipe, Nayef Aguerd quant à lui intéresse le Stade Rennais et, dans l’autre sens, le quotidien sportif évoquait aussi la piste Jean-Clair Todibo pour renforcer l’effectif marseillais. Un prêt de l’international français (2 sélections) serait une possibilité, mais il faudrait que West Ham, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, prenne en charge une bonne partie de son salaire.

Todibo proposé à Naples et en contact avec l’Atalanta Une piste confirmée par La Minute OM, bien que les émoluments de Jean-Clair Todibo soit un vrai frein pour l’Olympique de Marseille et dans le même temps, d’autres clubs pourraient en profiter. D’après les informations du journaliste Alfredo Pedulla, qui évoque une offre de l’OM pour le défenseur âgé de 26 ans, ce dernier aurait été proposé à Naples, tandis que des contacts auraient également eu lieu avec l’Atalanta très récemment. Un club dont le directeur sportif, Cristiano Giuntoli, avait déjà essayé de recruter Jean-Clair Todibo du temps où il travaillait pour la Juventus, avant que le joueur ne rejoigne finalement West Ham.