PSG : Achraf Hakimi accusé de viol, le Maroc dénonce «une conspiration»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a confirmé le renvoi d’Achraf Hakimi devant une cour criminelle pour des faits de viol présumé remontant à février 2023. De quoi susciter l’incompréhension au Maroc, où l’on défend vivement le défenseur du PSG.

Accusé d'avoir violé une jeune femme en 2023, Achraf Hakimi a appris vendredi, à quelques heures du deuxième match du Maroc à la Coupe du monde contre l'Écosse (1-0), l'ouverture d'un futur procès. « La multitude des éléments à décharge révélés par l’enquête et l’information judiciaire aurait, dans n’importe quelle autre affaire, conduit au prononcé d’un non-lieu, a réagi Me Colin, l’avocate du latéral droit du PSG. La défense d’Achraf Hakimi déplore qu’il n’ait pas été tiré les conséquences des contradictions et mensonges de la partie civile, de ses dissimulations à l’autorité judiciaire, de ses obstructions à la manifestation de la vérité et encore de ses expertises psychologiques actant son ambivalence et son absence de lucidité sur les événements qu’elle a dénoncé. C’est désormais avec impatience que Monsieur Achraf Hakimi attend son procès pour pouvoir enfin s’exprimer publiquement sur l’accusation fausse dont il est l’objet. »

« C’est l'image du foot marocain qui est touchée » Au Maroc, l’affaire est évidemment suivie de près et suscite l’incompréhension des habitants. « On ne comprend pas pourquoi ça arrive aujourd'hui (vendredi) avant un match. Chez nous, c'est la star par excellence, c'est l'image du foot marocain qui est touchée. Il fait front, c'est un garçon très bien élevé, on l'aime énormément au Maroc », réagit Amine Raad, journaliste pour le Matin, interrogé par L’Équipe.