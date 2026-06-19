PSG - Achraf Hakimi : Le scandale se poursuit en pleine Coupe du Monde !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Achraf Hakimi contre son ordonnance de mise en accusation. La star du PSG, présente en Amérique du Nord pour disputer le Mondial avec le Maroc, sera donc bien jugé pour viol.

Il y aura bien un procès dans l’affaire Hakimi. Accusé d'avoir violé une jeune femme en 2023, le latéral droit marocain du PSG va être renvoyé en procès pour viol devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine, a confirmé ce vendredi la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles (Yvelines) auprès de BFM TV.

Le clan Hakimi se défend « La multitude des éléments à décharge révélés par l’enquête et l’information judiciaire aurait, dans n’importe quelle autre affaire, conduit au prononcé d’un non-lieu, a réagi Me Colin, l’avocate du joueur présent de l’autre côté de l’Atlantique pour disputer la Coupe du monde. La défense d’Achraf Hakimi déplore qu’il n’ait pas été tiré les conséquences des contradictions et mensonges de la partie civile, de ses dissimulations à l’autorité judiciaire, de ses obstructions à la manifestation de la vérité et encore de ses expertises psychologiques actant son ambivalence et son absence de lucidité sur les événements qu’elle a dénoncé. C’est désormais avec impatience que Monsieur Achraf Hakimi attend son procès pour pouvoir enfin s’exprimer publiquement sur l’accusation fausse dont il est l’objet. »