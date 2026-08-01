Tout est bouclé entre l’AS Monaco et le PSG : Avant l’officialisation de son transfert, Maghnes Akliouche vend la mèche sur les réseaux sociaux

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé à l’AS Monaco, Maghnes Akliouche s’apprête à franchir une étape dans sa carrière, lui qui est attendu prochainement au PSG. Un accord en ce sens a été trouvé entre les deux clubs, dans le cadre d’une opération estimée à 50M€. Si l’officialisation devrait intervenir au cours de la semaine prochaine, l’international français a peut-être vendu la mèche sur ses réseaux sociaux.

Après Lucas Digne (33 ans, Aston Villa), qui va revenir pour devenir la doublure de Nuno Mendes (24 ans), le PSG va s’attacher les services d’un autre joueur de l’équipe de France. Un accord a été trouvé avec l’AS Monaco pour le transfert de Maghnes Akliouche (24 ans), sous contrat jusqu’en juin 2028. Après avoir refusé plusieurs propositions de Paris, le club de la Principauté a fini par accepter la dernière en date, d’un montant de 50M€.

Akliouche confirme son transfert sur Instagram ? Il ne restait plus que des détails à régler du côté du joueur, ce qui est désormais le cas, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano. Maghnes Akliouche passera sa visite médicale la semaine prochaine, avant de s’engager jusqu’en juin 2031 avec le PSG, mais a peut-être déjà vendu la mèche sous sa dernière publication Instagram. On peut voir plusieurs de ses compatriotes le chambrer, tels que Khephren Thuram, Manu Koné et William Saliba. L’international français (10 sélections) a même aimé le commentaire de Fabrizio Romano composé de deux yeux regardant sur le côté, souvent utilisé par le spécialiste du mercato lorsqu’une opération est proche de se finaliser.

« Je n’écarte pas la possibilité d’avoir un Akliouche qui bouscule les choses » Après avoir vendu Gonçalo Ramos (25 ans) à l’AC Milan et Kang-in Lee (25 ans) à l’Atlético de Madrid, le PSG est donc sur le point d’enregistrer son premier renfort offensif. Reste à savoir comment Luis Enrique mettra à profit la polyvalence de Maghnes Akliouche. « Moi, je n’écarte pas la possibilité d’avoir un Akliouche qui bouscule les choses. Il arrive dans un rôle de rotation, mais avec une équipe du PSG qui bouge énormément, avec beaucoup de changements dans les compositions d’équipe et une polyvalence. Je n’oublie pas qu’il peut jouer à droite, mais il peut jouer aussi au milieu de terrain. Je me rappelle d’un match fantastique contre Benfica avec Monaco en seizièmes de finale de Ligue des champions, il avait été époustouflant en transition. Il avait été mal payé avec une élimination, mais je pense que dans le logiciel Luis Enrique, il est capable d’impacter sur ces deux postes-là », estimait Walid Acherchour dans l’After Foot sur RMC.