Christophe Dugarry annonce «un petit génie» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme au PSG, Didier Deschamps est en train d'instaurer une concurrence impliquant Bradley Barcola et Désiré Doué. Le premier était titulaire contre l'Irak lundi soir, prenant la place de son coéquipier parisien qui avait débuté face au Sénegal. Et pour Christophe Dugarry, Désiré Doué est «un petit génie» qui doit se faire violence.

Didier Deschamps s'inspire un peu de Luis Enrique. Le sélectionneur des Bleus semblent en effet avoir instauré une concurrence entre les deux ailiers du PSG Désiré Doué et Bradley Barcola. Chacun d'eux a débuté une rencontre, et pour Christophe Dugarry, bien qu'il ait besoin d'être poussé, Désiré Doué est un petit génie.

«Il surjoue pas moment, il en fait des caisses, il est moins appliqué, mais c’est un génie» « C’est un joueur qui a un profil différent des autres. C’est un joueur qui demande un peu moins le ballon dans les pieds. Il a ce profil pour jouer dans la profondeur. Je pense que c’est une arme très utile à l’Equipe de France. Est-ce qu’il sera d’entrée de jeu pour la suite, ou dans un registre d’une dernière demi-heure, je ne sais pas. Il fait partie du turnover ce garçon. Il y a les onze titulaires, et peut-être les seize joueurs qui vont tourner. Cette idée de l’avoir fait jouer est bonne, cela va créer une forme de concurrence avec Désiré Doué. Ce dernier est un petit génie, c’est certain, mais il a aussi parfois besoin de prendre des tapes aux fesses par moment », explique-t-il au micro de RMC avant de poursuivre.