Coupe du monde 2026 : Mbappé, Messi, Haaland... Le record de Just Fontaine va-t-il être battu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les buteurs sont en très grandes formes en ce début de Coupe du monde. Après deux matches, Lionel Messi a déjà inscrits cinq buts tandis que Kylian Mbappé et Erling Haaland le suivent avec quatre réalisations. De quoi menacer le record de Just Fontaine ?

Les buteurs sont au rendez-vous en ce début de Coupe du monde. Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland affolent en effet les compteurs. La Pulga a déjà inscrit 5 buts en seulement 2 matches et devancent ses deux concurrents qui ne sont pas en reste avec 4 réalisations au compteur. D'ailleurs, Lionel Messi est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, portant son total à 18 buts. Un record menacé par un certain Kylian Mbappé qui a également rejoint Miroslav Klose, qui détenait ce record depuis 2014, avec 16 réalisations.

Le record de Just Fontaine est menacé ! Un rythme effréné qui pourrait permettre à l'un de ses trois attaquants de faire tomber l'un des records les plus mythiques de l'histoire du football, à savoir celui de Just Fontaine, qui avait inscrit 13 buts lors de la Coupe du monde 1958. Un record d'une autre époque qui a longtemps semblé intouchable, mais compte tenu du rendement de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland, Just Fontaine paraît réellement menacé pour la première fois. D'autant plus que durant ce Mondial, un match en plus sera disputé. Au total, la nation qui ira au bout, disputera huit matches, ce qui rend possible l'idée d'atteindre la barre des 13 buts que Just Fontaine avait lui atteint en 6 rencontres. A noter que pour le moment, seuls trois joueurs ont atteint la barre des 10 buts sur une édition d'une Coupe du monde. Il y a donc Just Fontaine, mais aussi le Hongrois Sandor Kocsis (11) en 1954 et l'Allemand Gerd Müller (10) en 1970. Il est probable qu'au moins un nom s'ajoute à cette liste cette année.