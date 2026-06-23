Coupe du monde 2026 : Kylian Mbappé lâche une réponse sur son duel avec Lionel Messi !

Amadou Diawara

Après son triplé face à l'Algérie, Lionel Messi a inscrit un doublé face à l'Autriche ce lundi. De son côté, Kylian Mbappé a marqué à quatre reprises lors de cette Coupe du Monde 2026 : deux réalisations face au Sénégal et deux réalisations face à l'Irak. Interrogé à l'issue de la deuxième journée de la phase de groupes de la compétition, l'international français s'est prononcé sur son duel avec la Pulga pour le titre de meilleur buteur.

Lors des deux premières journées de la phase de groupes de la Coupe du Monde, Lionel Messi s'est particulièrement illustré. En effet, la Pulga a inscrit un triplé face à l'Algérie le 17 juin au Arrowhead Stadium de Kansas City (3-0). Et ce lundi, le vétéran de 38 ans a marqué deux buts face à l'Autriche au AT&T Stadium de Dallas (2-0).

«Je ne pense pas au titre de meilleur buteur» De son côté, Kylian Mbappé a inscrit deux doublé. Un premier face au Sénégal le 16 juin au MetLife Stadium de New-York (3-1), et un second dans la nuit de lundi à mardi au Lincoln Financial Field de Philadelphie contre l'Irak (3-0). Au classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, on retrouve donc Lionel Messi en tête avec cinq réalisations, puis Kylian Mbappé et Erling Haaland avec une longueur de retard. Le Norvégien ayant également marqué deux buts contre l'Irak et face au Sénégal.