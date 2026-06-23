Coupe du monde 2026 - Lamine Yamal entre dans l'histoire : «C'est le meilleur joueur du monde»

La Coupe du monde 2026 bat son plein. Les grands joueurs se distinguent avec leurs sélections respectives et c'est notamment le cas de Lamine Yamal. A seulement 18 ans et 343 jours, le numéro 19 de l'Espagne a marqué son premier but en Coupe du monde deux ans après son premier à l'Euro. Un évènement historique pour « le meilleur joueur du monde » du point de vue de Zlatan Ibrahimovic.
Seulement 20 minutes de jeu lors de l'entrée en lice de l'Espagne la semaine dernière contre le Cap-Vert (0-0). Voici ce dont Lamine Yamal devait se contenter lui qui revenait d'une période de près de deux mois d'indisponibilité en raison d'une blessure à la cuisse gauche. L'ailier gauche de 18 ans n'avait pas pu faire la différence face aux Cap-verdiens, mais a su remettre les pendules à l'heure dimanche contre l'Arabie saoudite (4-0).
Lamine Yamal, premier but en Coupe du monde à 18 ans et 343 jours
Aligné dans le onze de départ de Luis de la Fuente, Lamine Yamal a marqué au bout de 10 minutes seulement à 18 ans et 343 jours. Ce qui fait de lui le plus jeune joueur de l'histoire à compter un but dans un Euro ainsi qu'en Coupe du monde. A titre de comparaison, Kylian Mbappé qui est réputé pour sa précocité avait pour la première fois fait trembler des filets dans un Mondial à 19 ans et 183 jours. Sur les antennes de Fox Sports, où il officie comme consultant pour la Coupe du monde, Zlatan Ibrahimovic n'a pas mâché ses mots. « Je crois que c'est le meilleur joueur du monde. C'est un joueur spécial, pour les moments spéciaux. S'ils arrivent à lui mettre sur le ballon, il va provoquer à chaque fois qu'il le reçoit. Cela lui importe peu qu'il y ait un, deux, trois joueurs devant lui, il va aller les défier, pour créer quelque chose ».
«Il a montré aujourd'hui pourquoi c'est le meilleur joueur du monde»
« C'est de ça que l'Espagne a besoin, c'est ce qui leur a manqué lors du premier match. Il est venu, a montré qu'il était ce joueur qui fait la différence. Et pour sûr, il a montré aujourd'hui pourquoi c'est le meilleur joueur du monde ». a conclu Zlatan Ibrahimovic, ex-international suédois, sur les antennes de la chaîne américaine.