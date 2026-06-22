Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Neymar remis sur pied pour la dernière sortie du Brésil dans cette phase de poule ? Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Seleçao et l’Écosse joueront pour un seul et même objectif qu’ils peuvent tous les deux atteindre en fonction du résultat : la phase à élimination directe de cette Coupe du monde 2026. La star auriverde devrait faire son retour après sa blessure au mollet et il se trouve qu’elle est attendue au tournant par son adversaire.

La Coupe du monde 2026 n’a pas encore débuté pour Neymar qui était aux abonnés absents pour l’entrée en lice de la Seleçao contre le Maroc (1-1) et la victoire acquise face à Haïti (3-0). La faute à une blessure au mollet qui prive la star brésilienne de cette phase de poules du Mondial. Cependant, le sélectionneur Carlo Ancelotti a annoncé une grande nouvelle ces derniers jours. « Neymar va s'entraîner individuellement demain (samedi), puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse ».

«Ils ont une histoire incroyable et on veut bien sûr mettre un frein à ça mercredi» Dans la nuit de mercredi à jeudi à minuit, la dernière sortie du Brésil de ce groupe C se déroulera face à l’Écosse. L’objectif est bien évidemment d’à nouveau gagner pour tenter d’arracher la première place de cette poule. Il faudra battre la sélection écossaise qui, au vu des propos tenus par Jack Hendry, n’est pas vraiment encline à faciliter la tâche des Brésiliens. « On va aborder ce match sans calcul et je pense que s’il y a bien une équipe contre laquelle on veut se qualifier pour le tour suivant, c’est contre ce genre d’adversaire. Ça va donc être un super spectacle. Évidemment, le Brésil, c’est le Brésil, ils ont une histoire incroyable et on veut bien sûr mettre un frein à ça mercredi ».