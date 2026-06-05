Coupe du monde - Neymar de retour avec le Brésil : La grande annonce de Carlo Ancelotti !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A 34 ans, Neymar va disputer sa dernière Coupe du Monde cet été avec le Brésil. Mais alors que le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção souffre actuellement d’une blessure qui aurait pu lui faire manquer le début de la compétition, le sélectionneur Carlo Ancelotti a donné des nouvelles rassurantes concernant la star de Santos.

Quatre ans plus tard, Neymar est bien de retour. A la fin du mois de mai, Carlo Ancelotti dévoilait sa liste des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Alors qu’un doute subsistait, le sélectionneur italien du Brésil a finalement décidé de faire appel à la vedette de Santos, ce qui a provoqué de nombreuses réactions dans tout le monde…

« Il pourra s’entraîner avec le groupe la semaine prochaine » Oui mais voilà, suite à cette convocation, plusieurs médias ont révélé que Neymar souffrait d’une blessure au mollet, et que cette dernière pourrait lui faire manquer à la fois la préparation au mondial, mais également le début de la compétition. Présent en conférence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti en a dit plus concernant l’état de Neymar. « Je pense que c’est assez clair. Il fait un excellent travail à l’entraînement individuel. Je crois qu’il passera une IRM demain et que, si tout va bien, il pourra s’entraîner avec le groupe la semaine prochaine », a ainsi confié Ancelotti.