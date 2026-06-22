France ou Algérie : Luca Zidane se lâche sur choix et fait une révélation !

En fin d'année dernière, Luca Zidane décidait de rejoindre la sélection algérienne afin de disputer la CAN, puis la Coupe du monde avec les Fennecs. Un choix qui a largement été commenté compte tenu du fait que son père est une légende de l'équipe de France. Mais le portier de 28 ans s'est justifié.
C'est un choix qui n'a pas manqué de faire parler. Et pour cause, en fin d'année dernière, Luca Zidane a été sélectionné par l'Algérie pour disputer la CAN, et la Coupe du monde 2026 qui a débuté par une lourde défaite contre l'Argentine (0-3). Mais le choix du fils de la légende de l'équipe de France a évidemment fait parler puisqu'il est né en France et a grandi en Espagne. Mais Luca Zidane assume totalement sa décision et la justifie.
Luca Zidane blance sur son choix de jouer pour l'Algérie
« Je suis né en France, j’ai grandi en Espagne, mais la raison pour laquelle j’ai choisi de jouer pour l’Algérie, ce sont les origines de mon grand-père. Depuis que je suis petit, il y a une culture algérienne dans ma famille », explique-t-il au micro du podcast Los Amigos de Edu avant d'évoquer les critiques que son choix ont pu susciter, notamment en raison du fait qu'il est le fils de Zinedine Zidane.
«La raison pour laquelle j’ai choisi de jouer pour l’Algérie, ce sont les origines de mon grand-père»
« Ça fait partie de ma vie, je l’ai accepté et j’y suis habitué. Et ça ne me dérange pas qu’on me dise que je suis le fils de Zidane. Ce qui me dérange, en revanche, c’est qu’on me dise que tout ce que je réussis, c’est grâce à mon père. Ça, oui, c’est quelque chose qui peut m’agacer. Mais pour le reste, qu’on me dise que je suis le fils de Zidane ou que mon père est Zidane, j’en suis ravi. Mais c’est normal, les critiques font partie de la vie. C’est normal que les gens qui ne me connaissent pas pensent : ” C’est un pistonné, tout est déjà tracé pour lui dans la vie “. Sauf que ce n’est pas le cas, parce que nous sommes très loin de tout ça », ajoute Luca Zidane.