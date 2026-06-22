France ou Algérie : Luca Zidane se lâche sur choix et fait une révélation !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin d'année dernière, Luca Zidane décidait de rejoindre la sélection algérienne afin de disputer la CAN, puis la Coupe du monde avec les Fennecs. Un choix qui a largement été commenté compte tenu du fait que son père est une légende de l'équipe de France. Mais le portier de 28 ans s'est justifié.

C'est un choix qui n'a pas manqué de faire parler. Et pour cause, en fin d'année dernière, Luca Zidane a été sélectionné par l'Algérie pour disputer la CAN, et la Coupe du monde 2026 qui a débuté par une lourde défaite contre l'Argentine (0-3). Mais le choix du fils de la légende de l'équipe de France a évidemment fait parler puisqu'il est né en France et a grandi en Espagne. Mais Luca Zidane assume totalement sa décision et la justifie.

Luca Zidane blance sur son choix de jouer pour l'Algérie « Je suis né en France, j’ai grandi en Espagne, mais la raison pour laquelle j’ai choisi de jouer pour l’Algérie, ce sont les origines de mon grand-père. Depuis que je suis petit, il y a une culture algérienne dans ma famille », explique-t-il au micro du podcast Los Amigos de Edu avant d'évoquer les critiques que son choix ont pu susciter, notamment en raison du fait qu'il est le fils de Zinedine Zidane.