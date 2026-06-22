Polémique avec France Pierron : Un joueur de la Coupe du monde rate la naissance de son fils… et ce n’est pas Jérémy Doku !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Voilà une polémique à laquelle personne ne s’attendait. En pleine Coupe du monde avec la Belgique, Jérémy Doku a demandé à se retirer afin d’aller vivre la naissance de son premier enfant avec sa conjointe à l’hôpital. Ce que la journaliste France Pierron a eu du mal à comprendre au vu de ce qu’il vit actuellement : une participation à un Mondial. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir et notamment chez les joueurs de foot. Mais en parallèle, un défenseur de la sélection norvégienne a raté la naissance de son fils.

En fin de semaine dernière, une polémique a éclaté. Alors que Jérémy Doku avait pris part à l’entrée en lice de la Belgique contre l’Égypte lundi dernier (1-1), il n’était pas au rendez-vous de la deuxième sortie belge de cette phase de poule de Coupe du monde 2026 face à l’Iran dimanche (0-0). La raison ? Son souhait d’épauler sa femme qui va accoucher de son premier enfant. Une position pas totalement comprise par la journaliste de L’Équipe France Pierron qui tenait les propos suivants vendredi dernier. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant ».

«Quelqu’un a qualifié cela de dégueulasse. Pour commencer, ce n’est pas une façon de qualifier un accouchement» Un avis tranché qui a suscité un torrent de réactions par le biais desquelles les gens se sont indignés à l’instar d’Ollie Watkins. L’attaquant de l’Angleterre était présent en conférence de presse ces dernières heures et il a lui aussi mis les pieds dans le plat, défendant le choix fait par Jérémy Doku. « Quelqu’un a qualifié cela de dégueulasse. Pour commencer, ce n’est pas une façon de qualifier un accouchement. J’ai vu ce que ma femme a traversé lors de l’accouchement, et tout s’est bien passé pour nous. Mais je connais des proches ou des amis pour qui ça n’a pas été le cas. Votre premier enfant, ça n’arrive qu’une fois, l’accueillir au monde, c’est une bénédiction. Je ne pense pas que ce soit l’affaire de qui que ce soit de savoir ce qu’il fait après l’entraînement. S’il rentre pour ça, je pense que c’est une bonne chose, c’est normal, je ne vois pas de problème, je ferais pareil ». L’Équipe a publié un communiqué dans lequel le groupe s’est « désolidarisé des propos de France Pierron » en s’excusant auprès de son public. La principale intéressée a également présenté ses excuses.

Leo Ostigard assiste à l’accouchement de son fils en visio Parallèlement à toute cette agitation, un heureux évènement a été célébré dans le camp de base de la Norvège. Leo Ostigard est éloigné de sa compagne pour cette Coupe du monde 2026, et a donc été contraint de manquer la naissance de son fils. Il a tout de même pu participer en visio, accompagné de certains de ses coéquipiers qui n’ont cessé de l’applaudir et de le congratuler.