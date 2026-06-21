Coupe du monde - «J'ai mis plusieurs semaines à m'en remettre» : La «thérapie» d'Harry Kane après sa mésaventure contre l'équipe de France

L'équipe de France a hanté les pensées d'Harry Kane pendant de longues semaines. Et ce, à cause de son penalty manqué face à Hugo Lloris, son ancien partenaire à Tottenham, en quart de finale de la Coupe du monde 2022 (victoire des Bleus sur le score de 2 buts à 1). Dès lors, Kane a décidé de faire ce traumatisme une force qu'il n'a cessé de travailler depuis. Il s'est livré au Journal du Dimanche.
Le 10 décembre 2022, huit jours avant la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Argentine de Lionel Messi aux tirs au but (3-3 après prolongations et 2-4 pendant la séance), l'équipe de France affrontait l'Angleterre. Un choc qui n'avait plus eu lieu en compétition depuis l'Euro 2012 en poules (1-1). Pour ce quart de finale du Mondial au Qatar, les Bleus éliminaient les Anglais grâce à des réalisations d'Aurélien Tchouaméni et d'Olivier Giroud. Harry Kane avait lui aussi trouvé le chemin des filets, mais aurait pu garder les espoirs de qualification des Three Lions en vie dans la confrontation grâce à un penalty. Mais sa tentative a fui le cadre du but d'Hugo Lloris.
«Je m'en souviendrai probablement toute ma vie. C'était vraiment difficile de tourner la page»
Un peu moins de quatre ans plus tard, Harry Kane s'est confié au Journal du Dimanche en pleine Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le capitaine de la sélection anglaise est revenu sur ce traumatisme qui l'a marqué pendant quelque temps. « Quand on est si près du but et qu'on n'y parvient pas, c'est un sentiment accablant. Après notre élimination face aux Français, on avait été profondément touchés. J'avais mis plusieurs semaines à me remettre de ce raté sur penalty. Je m'en souviendrai probablement toute ma vie. C'était vraiment difficile de tourner la page ».
Pour passer à autre chose, sa « thérapie » a été de retrouver le chemin des terrains, rien de plus. « Ma seule thérapie a été de rejouer rapidement avec mon club de l'époque [Tottenham, NDLR]. Au bout de quelques semaines, j'étais parvenu à passer à autre chose. Ce penalty manqué fait partie des plus grosses déceptions de ma carrière, mais chaque professionnel de haut niveau connaît des hauts et des bas. Il faut savoir l'accepter et assumer ses erreurs ».
«Ces dernières années, après quasiment chaque séance d'entraînement à Munich, je tire jusqu'à 20 penaltys dans tous les coins»
Depuis ce raté en quart de finale de Coupe du monde, Harry Kane est devenu un véritable spécialiste de l'exercice sur penalty et notamment depuis sa signature au Bayern Munich à l'été 2023. « Oui. J'ai travaillé d'arrache-pied ma technique de penalty pour en faire un atout. J'ai aussi travaillé sur l'aspect mental, comment aborder au mieux les penaltys en inspirant profondément à deux reprises pour être le plus serein et le plus confiant possible au moment de prendre mon élan. Ces dernières années, après quasiment chaque séance d'entraînement à Munich, je tire jusqu'à 20 penaltys dans tous les coins afin de gagner en assurance et en expérience. Ce travail porte ses fruits ».