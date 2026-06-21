Coupe du monde - «J'ai mis plusieurs semaines à m'en remettre» : La «thérapie» d'Harry Kane après sa mésaventure contre l'équipe de France

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a hanté les pensées d'Harry Kane pendant de longues semaines. Et ce, à cause de son penalty manqué face à Hugo Lloris, son ancien partenaire à Tottenham, en quart de finale de la Coupe du monde 2022 (victoire des Bleus sur le score de 2 buts à 1). Dès lors, Kane a décidé de faire ce traumatisme une force qu'il n'a cessé de travailler depuis. Il s'est livré au Journal du Dimanche.

Le 10 décembre 2022, huit jours avant la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Argentine de Lionel Messi aux tirs au but (3-3 après prolongations et 2-4 pendant la séance), l'équipe de France affrontait l'Angleterre. Un choc qui n'avait plus eu lieu en compétition depuis l'Euro 2012 en poules (1-1). Pour ce quart de finale du Mondial au Qatar, les Bleus éliminaient les Anglais grâce à des réalisations d'Aurélien Tchouaméni et d'Olivier Giroud. Harry Kane avait lui aussi trouvé le chemin des filets, mais aurait pu garder les espoirs de qualification des Three Lions en vie dans la confrontation grâce à un penalty. Mais sa tentative a fui le cadre du but d'Hugo Lloris.

«Je m'en souviendrai probablement toute ma vie. C'était vraiment difficile de tourner la page» Un peu moins de quatre ans plus tard, Harry Kane s'est confié au Journal du Dimanche en pleine Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le capitaine de la sélection anglaise est revenu sur ce traumatisme qui l'a marqué pendant quelque temps. « Quand on est si près du but et qu'on n'y parvient pas, c'est un sentiment accablant. Après notre élimination face aux Français, on avait été profondément touchés. J'avais mis plusieurs semaines à me remettre de ce raté sur penalty. Je m'en souviendrai probablement toute ma vie. C'était vraiment difficile de tourner la page ». Pour passer à autre chose, sa « thérapie » a été de retrouver le chemin des terrains, rien de plus. « Ma seule thérapie a été de rejouer rapidement avec mon club de l'époque [Tottenham, NDLR]. Au bout de quelques semaines, j'étais parvenu à passer à autre chose. Ce penalty manqué fait partie des plus grosses déceptions de ma carrière, mais chaque professionnel de haut niveau connaît des hauts et des bas. Il faut savoir l'accepter et assumer ses erreurs ».