Coupe du Monde 2026 : Recalé par un agent de sécurité, ce joueur s'est fait chambrer par Lamine Yamal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une scène qui a beaucoup amusé les suiveurs de la Coupe du Monde 2026. Non reconnu par un agent de sécurité, l’attaquant de l’Espagne Borja Iglesias s’est vu refuser l’accès au centre d’entraînement de la Roja sur ce mondial. L’attaquant du Celta de Vigo a révélé qu’à la suite de cet événement, Lamine Yamal n’avait pas hésité à le chambrer.

La scène a fait le tour des réseaux sociaux au cours des dernières heures. Attaquant de l’Espagne sélectionné par Luis de la Fuente pour disputer ce mondial aux États-Unis, Borja Iglesias n’est certainement pas le joueur le plus populaire de la « Roja ». D’ailleurs, l’attaquant du Celta de Vigo s’est vu refuser l’accès au centre d’entraînement de la sélection espagnole. Ayant oublié son accréditation, Borja Iglesias a été recalé devant la zone d’entrée par un membre de la sécurité. « Je suis un joueur. Je suis Borja Iglesias. J'ai besoin d'entrer », a rétorqué le buteur de 33 ans qui a finalement réussi à entrer.

« C'était marrant, non ? » Alors que ces images ont amusé la galerie, le principal concerné est revenu sur ce malheureux événement en révélant que son jeune coéquipier Lamine Yamal n’avait pas hésité à le chambrer. « C'était marrant, non ? Ce sont des situations qui arrivent, ça m'arrive aussi en Espagne donc forcément que ça va aussi arriver ici. Je l'ai pris tranquillement, j'ai attendu qu'ils viennent me chercher. Je n'avais pas mon accréditation. Je l'ai raconté à quelques coéquipiers qui m'ont dit que ça leur était arrivé aussi », a ainsi confié Borja Iglesias en zone mixte avant de poursuivre.