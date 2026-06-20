Coupe du monde 2026 - Tensions au Portugal : Georgina Rodriguez victime d’une fake news visant Cristiano Ronaldo

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le Portugal, la Coupe du monde 2026 a débuté sur une fausse note avec un match (1-1) face à la République Démocratique du Congo. Et depuis ce match, ça s’embrase autour de la sélection, notamment concernant le cas Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais se retrouve très critiqué, Joao Neves a subi une vague de cyber-harcèlement suite à ses propos sur CR7. Une polémique qui part désormais dans tous les sens, à tel point que Georgina Rodriguez, compagne du quintuple Ballon d’Or, a été piégée par une fake news.

C’est électrique actuellement autour de la sélection du Portugal à la Coupe du monde. Et voilà que le point de départ notamment de cette histoire est la déclaration de Joao Neves sur Cristiano Ronaldo. « On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C'est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres », a pu dire le joueur du PSG. Le fait est que les fans de CR7 ont très mal pris cette formule « comme tous les autres », allant jusqu’à harceler Neves sur ses réseaux sociaux. Une histoire qui a bien évidemment fait polémique, mais voilà que ça ne s’est pas arrêté là…

« Cette génération arrive en force » En effet, au cours des dernières heures, une capture d’écran a circulé sur les réseaux sociaux où on pouvait voir un commentaire de Madalena Aragao, compagne de Joao Neves, dire à un fan de Cristiano Ronaldo : « Dis à ta légende de prendre sa retraite. Il est très égoïste ». Le fait est que ce message n’a jamais existé et est complètement faux. Mais voilà que certains médias l’ont relayé et Georgina Rodriguez, qui partage sa vie avec Cristiano Ronaldo, a répondu à ce message complètement inventé, balançant alors : « Wow !! Cette génération arrive en force !! ».