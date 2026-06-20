Coupe du monde 2026 - Lamine Yamal : L'amende de 2000€ évitée... pour 5 minutes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l'Espagne, l'entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 a été compliquée. En effet, la Roja a été accrochée par le Cap Vert pour son premier match (0-0). Suite à cette rencontre, Luis de la Fuente avait tout de même accordé un jour de repos à ses joueurs. Les Espagnols avaient ainsi quartier libre, pouvant notamment retrouver leur famille. Et voilà que ça aurait pu coûter cher à Lamine Yamal. Explications.

Après avoir fait match nul pour son premier match dans cette Coupe du monde contre le Cap Vert, l'Espagne tentera de faire mieux face à l'Arabie Saoudite. Le deuxième match de la Roja est ainsi programmé le 21 juin à 18h. Avant ce rendez-vous, Luis de la Fuente a d'ailleurs décidé d'accorder un jour de repos à ses joueurs ce mercredi. Les Espagnols ont ainsi pu profiter de quelques heures avec leurs proches. Il a ensuite fallu retrouver le camp de base, sans être en retard.

Yamal pas loin du retard Comme le rapporte Mundo Deportivo, Lamine Yamal aura été le dernier joueur à réintégrer le groupe de l'Espagne à la suite de cette journée de repos.Et le retard n'était pas loin pour le crack du FC Barcelone lui qui est arrivé visiblement 5 minutes avant l'horaire limite. Pas de faute donc pour Yamal qui aurait eu à mettre la main au portefeuille si ça avait été le cas. Et l'amende aurait alors été de 2000€.