Coupe du monde 2026 - Lamine Yamal : L'amende de 2000€ évitée... pour 5 minutes

Pour l'Espagne, l'entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 a été compliquée. En effet, la Roja a été accrochée par le Cap Vert pour son premier match (0-0). Suite à cette rencontre, Luis de la Fuente avait tout de même accordé un jour de repos à ses joueurs. Les Espagnols avaient ainsi quartier libre, pouvant notamment retrouver leur famille. Et voilà que ça aurait pu coûter cher à Lamine Yamal. Explications.
Après avoir fait match nul pour son premier match dans cette Coupe du monde contre le Cap Vert, l'Espagne tentera de faire mieux face à l'Arabie Saoudite. Le deuxième match de la Roja est ainsi programmé le 21 juin à 18h. Avant ce rendez-vous, Luis de la Fuente a d'ailleurs décidé d'accorder un jour de repos à ses joueurs ce mercredi. Les Espagnols ont ainsi pu profiter de quelques heures avec leurs proches. Il a ensuite fallu retrouver le camp de base, sans être en retard.
Yamal pas loin du retard
Comme le rapporte Mundo Deportivo, Lamine Yamal aura été le dernier joueur à réintégrer le groupe de l'Espagne à la suite de cette journée de repos.Et le retard n'était pas loin pour le crack du FC Barcelone lui qui est arrivé visiblement 5 minutes avant l'horaire limite. Pas de faute donc pour Yamal qui aurait eu à mettre la main au portefeuille si ça avait été le cas. Et l'amende aurait alors été de 2000€.
« Nous savons que la compétition est longue et que l’objectif est encore loin »
Ayant joué quelques minutes face au Cap Vert, Lamine Yamal n'aura donc pas réussi à faire gagner l'Espagne. Suite à cette rencontre, le joueur du FC Barcelone écrivait sur ses réseaux sociaux : « Premier match de la Coupe du Monde et nous avons pris un point. Nous savons que la compétition est longue et que l’objectif est encore loin, mais nous allons continuer à travailler et tout se passera comme nous le souhaitons, n’en doutez pas. Je tiens à remercier Dieu de m’avoir permis de rejouer après ma blessure, ainsi que ma famille qui est toujours à mes côtés, me soutient et m’accompagne à chaque étape de ce parcours ».