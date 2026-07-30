Equipe de France : Après la Coupe du Monde 2026, les Bleus font bouger le mercato estival !

Alexis Brunet

Comme souvent avec un tournoi de cette importance, le marché des transferts a été quelque peu bloqué par la Coupe du monde. Maintenant que la compétition est terminée, les transferts commencent donc à s’accélérer et certains joueurs de l’équipe de France ont déjà changé de clubs et d’autres devraient le faire très prochainement.

Maintenant que la Coupe du monde est terminée, le mercato estival peut reprendre son cours normal. La compétition avait quelque peu retardé les transferts car les joueurs voulaient rester focalisés, mais cela est de l’histoire ancienne. Cela n’avait toutefois pas empêché Ibrahima Konaté de signer au Real Madrid en plein pendant le tournoi, lui qui est arrivé libre en provenance de Liverpool. Dernièrement, un autre international français a décidé d’aller voir ailleurs et de franchir un cap dans sa carrière.

Maxence Lacroix s’engage avec Chelsea Ibrahima Konaté n’est pas le seul défenseur central de l’équipe de France à avoir changé de club cet été. Apparu à plusieurs reprises lors de la Coupe du monde et notamment contre l’Espagne en demi-finale, Maxence Lacroix a officiellement rejoint Chelsea ce jeudi contre un chèque de 60M€. L’ancien joueur de Crystal Palace s’est d’ailleurs dit ravi de ce nouveau challenge dans un communiqué publié par les Blues. « Je suis vraiment heureux de faire partie de ce magnifique club. Tout le monde connaît la légende de Chelsea, sa tradition de victoires, et y contribuer est un moment de grande fierté. Lorsque j’ai parlé avec le manager, j’ai constaté que nous partagions la même vision et les mêmes ambitions pour ce club. Nous voulons gagner. Quand on voit la qualité des joueurs ici, tout ce que nous avons autour du club, c’est quelque chose que nous pouvons réaliser. L’ambition est de soulever des trophées, et j’ai hâte d’y contribuer. »

Digne et Akliouche du côté du PSG ? À Aston Villa depuis 2022, Lucas Digne s’apprête lui aussi à être transféré. En effet, depuis quelques jours l’arrivée du défenseur du côté du PSG est annoncée comme étant bouclée, mais elle n’a pas encore été officialisée. Le latéral va donc faire son retour à Paris après y avoir évolué au début de sa carrière et il pourrait être rejoint par Maghnes Akliouche. Le club de la capitale tente de faire venir le milieu offensif depuis plusieurs semaines et les négociations devraient aboutir prochainement avec l’AS Monaco autour d’un montant de 50M€.