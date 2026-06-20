Coupe du monde 2026 : Joao Neves harcelé, Cristiano Ronaldo sort du silence sur les réseaux sociaux

Alexis Brunet

Après le match entre le Portugal et la République démocratique du Congo (1-1), Joao Neves s’était exprimé au sujet de Cristiano Ronaldo et il avait affirmé qu’il était un joueur comme un autre et qu’il devait donc se mettre au service de l’équipe. Cela n’a pas plu aux fans du multiple Ballon d'or qui ont commencé à harceler le joueur du PSG sur les réseaux sociaux. Vendredi soir, l’ancien attaquant du Real Madrid a posté une photo sur Instagram pour tenter d’apaiser la situation.

Mercredi 17 juin, le Portugal faisait son entrée dans la Coupe du monde avec une rencontre face à la République démocratique du Congo. Pourtant donnés comme favoris pour le titre par de nombreux observateurs, les hommes de Roberto Martinez n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul 1-1. Après la rencontre, Cristiano Ronaldo a été pointé du doigt et certains voudraient même qu’il ne soit plus titularisé car il serait un frein à la Seleção das Quinas.

Joao Neves harcelé à cause de ses propos sur Cristiano Ronaldo Après le match contre la République démocratique du Congo, Joao Neves avait justement été interrogé sur Cristiano Ronaldo. Le milieu de terrain du PSG ne souhaite pas que l’ancienne star du Real Madrid dispose d’un traitement de faveur. « On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C'est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres. » Une déclaration qui a fait bondir les fans du multiple Ballon d’or qui ont décidé d’harceler le Parisien sur ses réseaux sociaux, mais également ceux de sa compagne, Madalena Aragão.