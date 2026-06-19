Coupe du Monde 2026 : Malaise avec Cristiano Ronaldo, ce joueur du PSG a «fait une grosse erreur»

Amadou Diawara

Après le nul du Portugal face à la République Démocratique du Congo, Joao Neves a fait une déclaration sur Cristiano Ronaldo qui a créé la polémique. En effet, le milieu de terrain du PSG a annoncé que son capitaine était désormais un joueur comme le reste de l'équipe. D'après Jérôme Rothen, Joao Neves a fait une grosse erreur en tenant de tels propos.

Ce mercredi, le Portugal a été tenu en échec par la République Démocratique du Congo (1-1), et ce, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde. Après cette contre-performance, Joao Neves s'est prononcé sur son capitaine Cristiano Ronaldo. « On sait ce que Cristiano a fait pour nous, mais en ce moment, il est comme nous. C'est juste un joueur de plus qui est là pour nous aider. Il est comme tous les autres », a déclaré le milieu de terrain du PSG. Une annonce qui a fait polémique. Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a affirmé que Joao Neves n'aurait jamais dû faire une telle déclaration sur CR7.

«C'est une chance pour lui de jouer avec Cristiano Ronaldo» « La sortie de Joao Neves sur Cristiano Ronaldo ? Je n'ai pas compris sa sortie. Certains médias portugais t'expliquent qu'il n'a pas plus attaqué que ça Cristiano Ronaldo. Et puis d'autres te disent qu'il a été assez dur avec Cristiano Ronaldo. Moi je pense qu'il fait une grosse erreur. (...) Joao Neves, c'est une chance pour lui de jouer avec Cristiano Ronaldo. Quand Cristiano Ronaldo va s'arrêter, ils le diront tous. Et lui, il verra tout ce qu'il a pu apporter. Rien que pour ça, ce n'est pas un joueur comme un autre en fait. Non, Cristiano Ronaldo n'est pas comme tous les autres. Et c'est bien là le problème du Portugal. C'est à lui d'aller vers le sélectionneur et d'essayer de trouver une solution pour que tout le monde soit gagnant », a jugé Jérôme Rothen, avant d'en rajouter une couche.