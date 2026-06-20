Lamine Yamal va lui faire la misère : Un nouveau joueur du Real Madrid déjà averti après son transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une dernière saison ratée, le Real Madrid est en train de se reconstruire. Après avoir acté le retour de José Mourinho comme entraîneur, Florentino Pérez a fait signer Ibrahima Konaté, Bernardo Silva ainsi que Marc Cucurella. L’arrière gauche a ainsi été transféré en provenance de Chelsea. Formé au FC Barcelone, le voilà chez l’ennemi et Lamine Yamal ne lui fera aucun cadeau lors des Clasicos entre les deux clubs espagnols.

Actuellement à la Coupe du monde avec l’Espagne, Marc Cucurella ne retournera ensuite pas à Chelsea après la compétition. En effet, au cours des derniers jours, le transfert de l’arrière gauche a été officialisé et voilà qu’il a été recruté par le Real Madrid. Formé au FC Barcelone, l’Espagnol va donc désormais défendre les couleurs du rival. De quoi rendre les prochains Clasicos électriques. Cucurella se retrouvera alors face à un certain Lamine Yamal, son coéquipier en sélection. Et le duel promet déjà…

« Il va devoir faire subir face à Lamine, par exemple » Le transfert de Marc Cucurella au Real Madrid est donc tombé en pleine Coupe du monde et forcément, ça fait réagir les joueurs du FC Barcelone présents à ses côtés en sélection. C’est ainsi que pour Sport, Dani Olmo a prévenu Cucurella pour son futur duel face à Lamine Yamal : « A-t-on été surpris du transfert de Cucurella au Real Madrid ? Avez-vous été surpris par la signature de Cucurella au Real Madrid ? On ne s'y attendait pas. Il savait que c'était son choix, et si c'est ce qu'il voulait, je suis content pour lui, car c'est mon ami. Maintenant, il va devoir souffrir en Liga, et nous aussi. Il va devoir faire subir face à Lamine, par exemple ».