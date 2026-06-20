Mercato - PSG : La presse anglaise révèle une offre à 80M€ pour Bradley Barcola

Alexis Brunet

Après trois saisons au PSG, l’heure du départ est peut-être venue pour Bradley Barcola. L’international français, qui serait déçu de son temps de jeu à Paris, réfléchirait de plus en plus à quitter le club de la capitale et cela serait peut-être pour débarquer en Angleterre. Arsenal serait en train de préparer une offre de 80M€ pour s’offrir le joueur de 23 ans.

Lors de la finale de la Ligue des champions le 30 mai dernier (victoire du PSG contre Arsenal), Luis Enrique avait décidé de faire confiance à son trio d’attaque habituel composé d’Ousmane Dembélé, de Khvicha Kvaratskhelia et de Désiré Doué. Un choix qui n’a pas fait les affaires de Bradley Barcola, qui l’aurait même mal pris. Plus globalement, l’international français serait déçu de son temps de jeu à Paris et du fait qu’il ne soit pas souvent titulaire, ce qui pourrait le pousser à aller voir ailleurs.

Arsenal prépare une offre pour Barcola Alors qu’il n’a que 23 ans, qu’il est international français et qu’il a déjà remporté deux Ligues des champions, Bradley Barcola est une cible de choix sur le marché des transferts. Les envies de départ de l’attaquant n’auraient d’ailleurs pas échappé à certains clubs anglais, dont Arsenal. Selon les informations du média anglais Caught Offside, les Gunners seraient d’ailleurs en train de préparer une offre de 80M€ pour l’ancien Lyonnais. Elle devrait toutefois être refusée par le PSG qui attendrait au moins 100M€ pour lâcher son joueur.