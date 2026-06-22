Polémique avec Jérémy Doku : La Chaîne L'EQUIPE va sanctionner France Pierron !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis vendredi et ses propos tenus sur le fait que Jérémy Doku est prêt à quitter le rassemblement de la Belgique pour rejoindre sa compagne qui accouche, France Pierron est au cœur de la polémique. A tel point que La Chaîne L'EQUIPE pourrait prendre une décision radicale avec sa journaliste.

Présent au sein du groupe de la Belgique pour disputer la Coupe du monde, Jérémy Doku pourrait toutefois s'absenter et faire un aller-retour avec l'Europe afin d'assister à la naissance de son fils et ainsi être aux côtés de sa femme pour l'épauler durant l'accouchement. Une situation qui fait parler et qui a poussé la journaliste de La Chaîne L'EQUIPE France Pierron à pousser un énorme coup de gueule. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », avait-elle lâché sur le plateau de L'EQUIPE de Choc, avant de s'excuser le lendemain.

L'EQUIPE réagit aux propos de France Pierron Des propos qui ont suscité un énorme tollé sur les réseaux sociaux, qui ont donc poussé France Pierron à présenter ses excuses. Mais face à cette situation, L'EQUIPE a même publié un communiqué afin de se désolidariser de sa journaliste. « Vendredi 19 juin, dans le cadre d'un débat au sein de l'émission "L'Équipe de Choc", France Pierron a tenu des propos qui ont choqué de nombreux téléspectateurs de la chaîne L'Équipe. L'Équipe se désolidarise de ces propos très éloignés des valeurs du Groupe et s'excuse auprès du footballeur concerné et plus globalement auprès de son public », écrit le média.