«Il a des gros problèmes financiers», ces révélations sur une star du Brésil en pleine Coupe du Monde !

Pierrick Levallet

Touché à la cuisse droite lors de la victoire du Brésil contre Haïti (3-0), Raphinha devrait très probablement manquer le dernier match de poule contre l’Ecosse. Par ailleurs, d’étonnantes révélations sont tombées au sujet de la star de 29 ans, qui ne serait pas contre quitter le FC Barcelone pour rejoindre l’Arabie Saoudite afin de régler certains problèmes économiques.

Raphinha va très probablement manquer la dernière rencontre des phases de poule contre l’Ecosse. « Samedi, Raphinha a subi un examen d’imagerie qui a confirmé une lésion musculaire à la face postérieure de sa cuisse droite. Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, supervisé par l’équipe médicale de l’équipe nationale brésilienne, afin de favoriser sa guérison et son retour à la compétition dans les meilleurs délais » a expliqué le Brésil dans un communiqué après sa victoire contre Haïti (3-0). Mais en parallèle de ses soucis physiques, la star de 29 ans aurait également des problèmes d’ordre... financiers !

«Il traverse des moments très compliqués» Raphinha ne serait en effet pas contre quitter le FC Barcelone pour rejoindre l’Arabie Saoudite cet été. Al-Hilal le convoiterait. Et il y aurait une raison bien précise derrière la volonté de l’international auriverde. « Raphinha a de sérieux problèmes familiaux et financiers. Il prie pour pouvoir signer à Al-Hilal. Il traverse des moments très compliqués. Il espère pouvoir aller à Al-Hilal pour changer les choses » a ainsi expliqué l’ancien joueur du PSG Vampeta dans le podcast Red Cast et dans des propos rapportés par Foot Mercato.