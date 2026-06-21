Coupe du monde 2026 : Après Neymar, la nouvelle tuile pour le Brésil !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Neymar est en passe de retrouver les terrains à l’occasion du dernier match du Brésil dans le groupe C face à l’Écosse dans la nuit de mercredi à jeudi (minuit), Carlo Ancelotti va être privé de Raphinha, incertain pour le reste de la Coupe du monde après sa blessure à l'ischio-jambier droit.

Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde en Amérique du Nord, Neymar devrait enfin faire ses débuts avec le Brésil dans la nuit de mercredi à jeudi (minuit) face à l’Écosse. « Neymar va s'entraîner individuellement demain (samedi), puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse », annonçait Carlo Ancelotti vendredi soir. Une rencontre que Raphinha, touché avant la mi-temps face à Haïti, devrait manquer. « Il a ressenti une douleur à l'ischio-jambier droit », avait fait savoir la fédération brésilienne après la partie.

Raphinha va suivre « un protocole de traitement intensif » Des examens médicaux passés samedi ont confirmé la nature de la blessure, une lésion musculaire à la cuisse droite, a indiqué la CBF depuis. « Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, sous la supervision de l’équipe médicale de la sélection brésilienne, dans le but de se rétablir et de reprendre l’activité le plus rapidement possible », a-t-elle ajouté. Raphinha voit sa participation à la suite du Mondial compromise, un énorme coup dur pour la Seleção.