Coupe du monde 2026 : Après Neymar, la nouvelle tuile pour le Brésil !

Alors que Neymar est en passe de retrouver les terrains à l’occasion du dernier match du Brésil dans le groupe C face à l’Écosse dans la nuit de mercredi à jeudi (minuit), Carlo Ancelotti va être privé de Raphinha, incertain pour le reste de la Coupe du monde après sa blessure à l'ischio-jambier droit.
Convoqué par Carlo Ancelotti pour disputer la Coupe du monde en Amérique du Nord, Neymar devrait enfin faire ses débuts avec le Brésil dans la nuit de mercredi à jeudi (minuit) face à l’Écosse. « Neymar va s'entraîner individuellement demain (samedi), puis lundi avec le reste de l'équipe. Il sera disponible pour le match contre l'Écosse », annonçait Carlo Ancelotti vendredi soir. Une rencontre que Raphinha, touché avant la mi-temps face à Haïti, devrait manquer. « Il a ressenti une douleur à l'ischio-jambier droit », avait fait savoir la fédération brésilienne après la partie.
Raphinha va suivre « un protocole de traitement intensif »
Des examens médicaux passés samedi ont confirmé la nature de la blessure, une lésion musculaire à la cuisse droite, a indiqué la CBF depuis. « Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, sous la supervision de l’équipe médicale de la sélection brésilienne, dans le but de se rétablir et de reprendre l’activité le plus rapidement possible », a-t-elle ajouté. Raphinha voit sa participation à la suite du Mondial compromise, un énorme coup dur pour la Seleção.
« J’espère qu’il pourra rester avec nous »
« C’est dommage que Rapha ait dû quitter le terrain à cause d’une blessure, regrettait Vinicius Jr vendredi soir. Je crois que c’est la même que la dernière fois. J’espère que ce n’est pas grave et qu’il pourra rester avec nous. » Carlo Ancelotti avait choisi de faire confiance en Rayan pour la seconde partie du match contre Haïti : « Il a de bonnes qualités et un profil différent de celui de Raphinha. Au final, ce sont les petits détails qui déterminent qui entre en jeu et qui ne l’est pas ».