«Cela n’a pas sa place sur un terrain de foot», cette grande nouveauté de la Coupe du monde est validée en équipe de France

Mercato : Que doit faire le PSG avec Bradley Barcola ?

Il faut le vendre et recruter un autre joueur

Il faut l'échanger avec Jules Koundé (Barcelone, France)

Il faut le vendre et recruter Ferran Torres (Barcelone, Espagne)

Il faut le vendre et recruter Maghnes Akliouche (Monaco, France)

Il faut le vendre et recruter Morgan Rogers (Aston Villa, Angleterre)

Il faut le vendre et recruter Julian Alvarez (Atlético, Argentine)

Il faut le vendre et recruter Crysencio Summerville (West Ham, Pays-Bas)

Il faut le vendre et recruter Yan Diomandé (Leipzig, Côte d'Ivoire)

Il faut le vendre et recruter Michael Olise (Bayern, France)

Il faut le garder la saison prochaine

Il faut le garder la saison prochaine

Il faut le vendre et recruter Michael Olise (Bayern, France)

Il faut le vendre et recruter Yan Diomandé (Leipzig, Côte d'Ivoire)

Il faut le vendre et recruter Crysencio Summerville (West Ham, Pays-Bas)

Il faut le vendre et recruter Julian Alvarez (Atlético, Argentine)

Il faut le vendre et recruter Morgan Rogers (Aston Villa, Angleterre)

Il faut le vendre et recruter Maghnes Akliouche (Monaco, France)

Il faut le vendre et recruter Ferran Torres (Barcelone, Espagne)

Il faut l'échanger avec Jules Koundé (Barcelone, France)

Il faut le vendre et recruter un autre joueur