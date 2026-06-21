«Cela n’a pas sa place sur un terrain de foot», cette grande nouveauté de la Coupe du monde est validée en équipe de France

Lors du match entre la Turquie et le Paraguay, gagné 1-0 par l’équipe sud-américaine, Miguel Almirón a fait les frais d’une nouvelle règle d’arbitrage. Pour avoir caché sa bouche lorsqu’il s’adressait à un adversaire, l’attaquant d’Atlanta United a reçu un carton rouge direct. Une bonne chose selon Lucas Digne qui a validé cette nouvelle règle.
C’est un fait de jeu historique. Alors en toute fin de première période dans le match entre le Paraguay et la Turquie (0-1), l’arbitre de la rencontre décidait de donner un carton rouge à Miguel Almirón. L’attaquant sud-américain ne venait pas de réaliser un tacle dangereux, mais il avait plutôt caché sa bouche en s’adressant à un adversaire. Une attitude qui vaut maintenant une expulsion selon les nouvelles règles dictées pour cette Coupe du monde.
« Cela n’a pas sa place sur un terrain de foot »
Forcément, cette expulsion a beaucoup fait parler car c’est la première fois qu’un joueur est sanctionné pour un tel comportement. Présent en conférence de presse, Lucas Digne a validé cette nouvelle règle, afin d’éviter tout problème. « La règle, à partir du moment où il insulte quelqu'un ou suspecté d'insulter quelqu'un, je trouve ça très bien. S'il ne respecte pas les règles et qu'il parle mal aux adversaires, le carton rouge est justifié. Quand on voit sur le visage de l'adversaire que c'est irrespectueux, je n'ai aucun problème avec ça. Cela n'a pas sa place sur un terrain de foot », a expliqué le latéral de l’équipe de France, rapporté par Le Parisien.
Les Bleus affrontent l’Irak lundi soir
Après le Sénégal, l’équipe de France s’apprête à affronter l’Irak lundi soir à 23H heure française. Les compatriotes de Kylian Mbappé devront confirmer le bon résultat obtenu face au Sénégal (3-1) pour essayer de valider leur qualification dès le deuxième match de poule avant de défier la Norvège le vendredi 26 juin à 21H.