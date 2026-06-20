OM - «Une équipe qui ne nous fasse plus honte» : Le gros coup de pression du maire de Marseille

Alexis Brunet

La saison 2025-2026 a été plus que compliquée pour l’OM, qui a finalement terminé à la cinquième place en Ligue 1 et, par la même occasion, a décroché un ticket pour la Ligue Europa. À l’aube de la prochaine saison, le maire de Marseille a mis la pression sur les dirigeants du club phocéen.

Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia. Au total, l'OM a perdu ces trois hommes en seulement une saison, preuve que l’exercice qui vient de s’écouler a été une vraie galère pour le club phocéen. D’ailleurs ce n’est pas vraiment terminé car Habib Beye devrait lui aussi s’en aller prochainement. L’ancien technicien du Stade Rennais n’a pas réussi à atteindre les objectifs qui lui étaient fixés et Bruno Genesio est annoncé comme le favori pour le remplacer.

Le maire de Marseille met la pression à l’OM La saison prochaine, l’OM espère repartir du bon pied, en tout cas il a intérêt à y arriver. Interrogé par BFM Marseille, le maire de la cité phocéenne Benoît Payan a mis la pression à Stéphane Richard, le nouveau président olympien. « Il prend la présidence de l’OM dans un moment très compliqué. C’est très courageux de sa part. Il va falloir avoir une équipe rapidement performante et qui ne nous fasse plus honte. Qu’elle soit constante. »