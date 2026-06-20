Mercato : L’OM pousse une autre star vers la sortie après Greenwood

Axel Cornic

Le mercato estival s’annonce très agité pour l’Olympique de Marseille, qui après une saison catastrophique va devoir se séparer de ses meilleurs joueurs. Ainsi, on parle beaucoup d’un possible transfert de Mason Greenwood vers l’AS Roma, mais un autre cadre de l’équipe marseillaise serait également poussé vers un départ.

On savait que le couperet allait tomber, c’est désormais officiel. L’UEFA a passé au crible les comptes des clubs européens et l’OM s’est ainsi vu infliger une amende de 10M€. Mais le club phocéen est surtout en sursis, puisqu’il doit absolument renter dans les clous du fair-play financier, s’il ne veut pas être exclu de toute compétition européenne.

L’OM veut vendre Greenwood Pour éviter la catastrophe, l’OM dit donc vendre et rapidement, un nom a monopolisé l’actualité. Cela fait en effet plusieurs semaines que l’on parle d’un transfert de Mason Greenwood, plus grosse valeur marchande l’effectif. Il serait vraisemblablement la grande priorité de Gian Piero Gasperini du côté de l’AS Roma et du côté de Marseille, on rêve de boucler la plus grosse vente de l’histoire du club, avec un transfert entre 50 et 55M€. Mais pour le moment, les Romains semblent plutôt viser autour des 40M€ et ils semblent être en position de force, après a sanction infligée par l’UEFA.