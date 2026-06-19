Mercato - OM : Le premier gros départ dévoilé dans la presse ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À l’instar de Mason Greenwood et Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg fait partie des joueurs dont l’OM aimerait se séparer en priorité lors de ce mercato estival. Alors qu’il intéressait la Juventus cet hiver, le milieu de terrain âgé de 30 ans aurait une autre porte de sortie en Serie A et pourrait être le premier à quitter Marseille.

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’AS Rome par la presse italienne depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood sera-t-il le premier à quitter l’OM cet été ? L’ailier âgé de 24 ans, sous contrat jusqu’en juin 2029, aurait déjà un accord contractuel avec la Louve, qui doit en revanche toujours trouver un terrain d’entente avec Marseille. En ce sens, son prix a été fixé à environ 55M€ pour la direction olympienne.

Hojbjerg, le premier à quitter l’OM cet été ? Mais selon L’Equipe, celui qui a le plus de chance de partir en premier est Pierre-Emile Hojbjerg. Bien qu’il ait encore deux ans de contrat et qu’il ait fini l’exercice 2025-2026 avec le brassard de capitaine, l’imposant salaire, estimé à 500 000€ par mois, de l’international danois (97 sélections) est un gros problème pour les finances de l’OM, où une cure d’austérité va s’imposer. Le quotidien sportif évoque une offre de 10M€ formulée par Besiktas et refusée par Marseille, tandis que, selon le journaliste Gianluca Di Marzio, l’Atalanta serait sur la piste du milieu de terrain âgé de 30 ans.