PSG - Transfert de Vitinha : Un joueur du Real Madrid réclame publiquement son arrivée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n'est le meilleur à son poste, Vitinha fait le bonheur du PSG. Mais voilà que le talent du Portugais suscite des convoitises. Le Real Madrid apprécierait ainsi tout particulièrement le profil du Parisien. Et voilà qu'au sein de l'effectif de José Mourinho, on ne dit clairement pas non à une arrivée de Vitinha.

Réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez avait annoncé vouloir faire une folie à 150M€ sur le marché des transferts. S'il a été révélé que cette offre était pour Julian Alvarez, d'autres ont expliqué que le boss merengue apprécierait particulièrement Vitinha. Le milieu de terrain du PSG s'est imposé comme une référence à son poste et alors que le Real Madrid n'a jamais réussi à remplacer Luka Modric et Toni Kroos dans l'entrejeu, le recrutement de Vitinha pourrait le permettre. Encore faut-il que Paris accepte de s'en séparer...

« Je ferais venir Vitinha au Real Madrid » Au Real Madrid en tout cas, on est déjà prêt à accueillir Vitinha les bras ouverts. En effet, un joueur de l'effectif de José Mourinho s'est prononcé publiquement sur un recrutement du champion d'Europe avec le PSG. Ainsi, pour El Chiringuito, c'est Thiago Pitarch qui a lâché : « Je ferais venir Vitinha au Real Madrid, même s'il joue dans la même position que moi. Il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et c'est le Real Madrid ».