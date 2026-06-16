Mercato - OM : Le transfert de rêve qui risque de ne pas voir le jour…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg fait partie des joueurs dont l’OM aimerait se séparer cet été. En ce sens, le milieu de terrain âgé de 30 ans aurait une porte de sortie en Italie, où l’Atalanta rêverait de s’attacher ses services, mais le principal intéressé ne partagerait pas la même envie.

Dans une situation financière très inquiétante, l’OM veut enregistrer plusieurs départs d’ici à la fin du mois de juin, et de préférence certains de ses plus gros salaires. En ce sens, Pierre-Emile Hojbjerg fait clairement partie des joueurs à qui les dirigeants marseillais aimeraient trouver une porte de sortie, lui qui émarge à 500 000€ par mois et sort en plus d’une saison assez décevante.

L’Atalanta rêve d’Hojbjerg mais… Annoncé dans le viseur de la Juventus l’hiver dernier, le mercato de Pierre-Emile Hojbjerg semble assez calme pour le moment, mais d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, un autre club italien pourrait tenter sa chance. En effet, l’international danois (97 sélections) serait le rêve de l’Atalanta pour renforcer son milieu de terrain. Toutefois, le joueur âgé de 30 ans quant à lui ne serait pas ouvert à un transfert chez les Bergamasques, qui viennent de nommer Maurizio Sarri au poste d’entraîneur.