40M€ pour Mason Greenwood : La presse italienne annonce une offre spéciale à l’OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret mais cet été, Mason Greenwood devrait quitter l’OM. L’ailier de 24 ans dispose de plusieurs prétendants dont l’AS Rome. Déterminée à recruter l’Anglais cet été, la formation romaine va envoyer prochainement son offre auprès du club marseillais, alors que la presse italienne a révélé les détails de cette dernière.

Ayant drastiquement changé son organigramme à l’issue de cette saison, l’OM devrait connaître un mercato estival animé. Tout juste nommé directeur sportif du club phocéen, Grégory Lorenzi va avoir du pain sur la planche. L’un des dossiers les plus importants de l’été à Marseille va forcément concerner Mason Greenwood. Meilleur joueur de l’OM sur ces deux dernières années, l’Anglais de 24 ans devrait sauf surprise quitter le club cet été. Et pour le moment, un candidat principal se dégage afin de l’accueillir : l’AS Rome.

L’AS Rome va formuler une offre de 30M€ + 10M€ de bonus Comme le révèle le Corriere Dello Sport ce lundi, le club de la capitale italienne ne va pas tarder à formuler officiellement sa première offre pour Mason Greenwood. Mais cette dernière ne devrait clairement pas correspondre aux 50M€ qu’attendrait l’OM afin de conclure une vente. Selon le quotidien transalpin, la Roma va formuler la proposition suivante : un prêt payant de 5M€ assorti d’une obligation d’achat de 25M€. Un montant de 30M€ garantis donc, auxquels viendront s’ajouter 10 M€ de bonus quasiment garantis ainsi qu’un pourcentage sur une éventuelle revente supérieur à 10%.