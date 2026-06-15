«J’ai pris des coups de pression» : Un ancien joueur de l’OM balance sur sa brouille avec Benatia

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille est parti au clash avec un joueur qui occupait ses rangs depuis seulement un an et demi. Fin 2023, après deux conversations avec le principal concerné puis Gennaro Gattuso, Medhi Benatia réglait ses comptes dans la presse avec Jonathan Clauss pour son manque de professionnalisme. Le temps a fait son œuvre, permettant au joueur de l’OGC Nice de pouvoir mettre les choses au clair sur le sujet.

Il était devenu un élément régulièrement appelé par Didier Deschamps pour les rassemblements de l’équipe de France lors des trêves internationales au moment où il arborait la tunique de l’OM, preuve de son changement de statut. Néanmoins, sa posture adoptée auprès de Medhi Benatia au sujet de Gennaro Gattuso, ex-coach de l’OM en septembre 2023 et février 2024, lui a valu une triste fin d’aventure à l’Olympique de Marseille. Pour beIN SPORTS, le défenseur de l’OGC Nice a tout déballé à Nico Colombien. « Je regrette ma fin à l’OM. Le pire, c’est que je la regrette parce que ce n’est pas de ma faute. Tout ce qui s’est dit a été amplifié, tout ce qui a été fait pour que je parte a été calculé. Tout le monde était content d’être là et engagé dans le club. Quand Medhi Benatia arrive, on discute. Je lui dit : ‘écoutes Medhi, tu veux savoir quels sont les problèmes ? Je pense qu’avec Gattuso, on y arrivera pas. On bosse beaucoup, mais pas de la bonne façon. On fait des séances de deux heures, mais tu sors en ayant l’impression de n’avoir rien appris’. Il me dit qu’il va aller discuter avec le coach ».

«Ça ne s’est pas terminé de la bonne façon parce que mon image a été salie auprès des gens alors que tout était faux» Cette discussion avec Medhi Benatia a viré au cauchemar pour Jonathan Clauss. Entre les déclarations cash dans la presse de l’ancien directeur du football de l’OM, et le fait qu’il soit mis de côté sportivement parlant, Clauss a vécu des moments difficiles qu’il a tenu à raconter pour le diffuseur de la Coupe du monde. « Trois jours après, on dit que je sors sur blessure parce que je mens. Sur le coup, je me demande pourquoi on m’en mets plein la gueule comme ça ? Parce qu’eux-mêmes avaient dit qu’ils voulaient s’engager longtemps avec Gattuso, que c’était difficile pour moi avec lui parce que je pensais le football autrement. Ils l’ont vu comme un affront : on ne peut pas dégager Gattuso donc on va dégager Jo. Et ça a été fait de plein de mensonges. Le vestiaire m’a soutenu, Valentin Rongier s’est battu à la mort pour que je finisse au moins la saison. Ça ne s’est pas terminé de la bonne façon parce que mon image a été salie auprès des gens alors que tout était faux. Mais comme tu es à Marseille et que dans ces moments là tu n’as pas de droit de réponse parce que sinon on va te dire que tu te plains et que tu te bats contre l’institution. Mais pas du tout, juste à un moment donné il faut que la vérité soit dite ».