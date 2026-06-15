Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si ce mercato estival de 2026 marquait la fin de l’histoire entre le PSG et Kang-in Lee ? Le milieu offensif semble avoir trouvé chaussure à son pied de par l’intérêt de l’Atletico de Madrid. Mais rien n’est joué dans ce dossier en raison des demandes économiques du Paris Saint-Germain aux dirigeants rojiblanco. Explications.

Le Paris Saint-Germain risque d’opérer quelques ajustements dans l’effectif de Luis Enrique qui en a lui-même ouvertement parlé à TNT Sports le 30 mai dernier après avoir conservé son titre de champion d’Europe. Des arrivées sont au programme, mais la direction sportive du PSG gérée par Luis Campos devra également s’occuper de plusieurs dossiers dans le sens des départs. A commencer par le cas Kang-in Lee.

L’Atletico de Madrid pour Kang-in Lee ? Après trois années de collaboration, Kang-in Lee souhaite tourner la page PSG. C’est le journaliste Matteo Moretto qui faisait état de ce vœu émanant de l’international sud-coréen qui dispute la Coupe du monde avec sa sélection sur le continent américain. A son retour en Europe, son projet sera de s’en aller, lui qui aurait à coeur de rebondir à l’Atletico de Madrid. Cependant, la presse espagnole explique que le Paris Saint-Germain pourrait lui mettre des bâtons dans les roues pour une question financière.