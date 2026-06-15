Et si ce mercato estival de 2026 marquait la fin de l’histoire entre le PSG et Kang-in Lee ? Le milieu offensif semble avoir trouvé chaussure à son pied de par l’intérêt de l’Atletico de Madrid. Mais rien n’est joué dans ce dossier en raison des demandes économiques du Paris Saint-Germain aux dirigeants rojiblanco. Explications.
Le Paris Saint-Germain risque d’opérer quelques ajustements dans l’effectif de Luis Enrique qui en a lui-même ouvertement parlé à TNT Sports le 30 mai dernier après avoir conservé son titre de champion d’Europe. Des arrivées sont au programme, mais la direction sportive du PSG gérée par Luis Campos devra également s’occuper de plusieurs dossiers dans le sens des départs. A commencer par le cas Kang-in Lee.
L’Atletico de Madrid pour Kang-in Lee ?
Après trois années de collaboration, Kang-in Lee souhaite tourner la page PSG. C’est le journaliste Matteo Moretto qui faisait état de ce vœu émanant de l’international sud-coréen qui dispute la Coupe du monde avec sa sélection sur le continent américain. A son retour en Europe, son projet sera de s’en aller, lui qui aurait à coeur de rebondir à l’Atletico de Madrid. Cependant, la presse espagnole explique que le Paris Saint-Germain pourrait lui mettre des bâtons dans les roues pour une question financière.
Kang-in Lee sur le départ pour l’Espagne… aux conditions du PSG !
D’après Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain ne serait certainement pas prêt à se séparer de Kang-in Lee coûte que coûte. A l’instant T, l’équipe rojiblanco semble être disposée à débourser la somme de 25M€. Pour les deux dernières années restantes sur le contrat du polyvalent milieu offensif sud-coréen, le comité directeur du PSG ne validerait cette opération que si les Colchoneros étaient d’accord pour mettre 10M€ de plus sur la table des négociations. Reste désormais à savoir si la tournure des évènements aura l’effet escompté par les dirigeants parisiens afin que Kang-in Lee puisse retrouver l’élite du football espagnol après ses expériences à Valence ainsi qu’à Majorque.