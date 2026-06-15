OM - Mason Greenwood : Son transfert relancé par un joueur présent à la Coupe du monde ?

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood se rapprocherait doucement mais surement d’un départ de l’Olympique de Marseille. Cela fait plusieurs semaines déjà que la presse italienne parle d’un intérêt de l’AS Roma, qui pourrait d’ailleurs bientôt présenter une première offre officielle autour des 40M€.

Meilleur buteur de l’OM lors des deux dernières saisons, Mason Greenwood devrait tirer sa révérence. Un départ de l’Anglais fait beaucoup parler en ce début de mercato estival et un club aurait déjà pris les devants, puisque Gian Piero Gasperini souhaiterait l’avoir sous ses ordres à l’AS Roma.

Greenwood à la Roma... A en croire les dernières indiscrétions de la presse italienne, Greenwood aurait déjà trouvé un accord avec le club de Serie A, sur un contrat de cinq ans et un salaire annuel de 4M€ net. Reste désormais à trouver un accord avec l’OM et c’est justement là que ça coince. Car l’AS Roma préparerait une offre de prêt payant à 5M€, avec une obligation d’achat à 25M€ et des bonus facilement atteignables autour des 10M€. Soit un total de 40M€, ce qui est pour le moment assez loin des 50M€ fixés par les dirigeants marseillais.