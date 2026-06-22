Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Tout est toujours allé très vite pour Kylian Mbappé. Ses premiers pas en Ligue 1, en Ligue des champions, en équipe de France ainsi qu’en Coupe du monde. Le champion du monde avait inscrit son premier but dans un Mondial à plus de 19 ans, mais Lamine Yamal a établi un nouveau record de précocité dans la compétition couplé à sa performance à l’Euro.

Lamine Yamal est l’un des plus grands prospects du football actuel, si ce n’est le plus grand. Alors qu’il soufflera seulement sa 19ème bougie le 13 juillet prochain, l’ailier de La Roja a déjà soulevé l’Euro il y a deux ans avec l’Espagne et a multiplié les trophées dans son club au FC Barcelone. Deux Liga de suite et deux Supercoupes d’Espagne en plus d’une Coupe du roi en 2025. Rien que ça.

Lamine Yamal buteur en Coupe du monde à 18 ans et 343 jours Diminué contre le Cap-Vert lors de l’entrée en lice de l’Espagne à laquelle il n’avait que partiellement participé (0-0), Yamal était attendu par les supporters espagnols contre l’Arabie saoudite de dimanche. Et il n’a pas manqué à l’appel. Dès la 10ème minute de jeu, l’ailier a marqué le premier des quatre buts de La Roja avant un doublé de Mikel Oyarzabal et un contre son camp de Hassan Tambakti. Cette prestation réussie tant au niveau des statistiques que dans l’impression visuelle a permis à Lamine Yamal d’entrer dans l’histoire.