Équipe de France - Kylian Mbappé : Le coup de gueule de Bixente Lizarazu en pleine Coupe du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours autant critiqué pour son attitude et son manque d’investissement sur les replis défensifs malgré ses bonnes statistiques, que ce soit en équipe de France ou au Real Madrid, Kylian Mbappé peine encore à faire l’unanimité. Bixente Lizarazu s’est agacé à ce sujet et assure la défense du capitaine des Bleus en pleine Coupe du Monde.

Malgré son doublé inscrit face au Sénégal lors du premier match de l’équipe de France dans cette Coupe du Monde 2026 (3-1) la semaine dernière, Kylian Mbappé a continué d’être pointé du doigt par une partie des observateurs. L’attaquant du Real Madrid est notamment critiqué pour son individualisme, symbolisé par son manque de replis défensifs, un sujet qui fait bondir Bixente Lizarazu. L’ancien latéral gauche de l’équipe de France est monté au créneau dans les colonnes de L’EQUIPE pour défendre Mbappé.

Mbappé défendu par Lizarazu « Je ne fais pas partie de ceux qui ne se basent que sur les chiffres. Mais sur la place de Kylian Mbappé dans l'histoire de l'équipe de France, de la Coupe du monde et des grands attaquants, ils sont édifiants. À 27 ans, il est déjà le meilleur réalisateur des Bleus l'un des meilleurs du Mondial (…) Alors les critiques à sens unique subies ces deux dernières années me dérangent. Depuis son départ en 2024, le PSG a gagné deux C1 et le Real Madrid aucun titre majeur, c'est factuel. Mais ça n'enlève rien à tout ce qu'il a accompli et ça n'en fait sûrement pas un joueur aussi "médiocre" que certains osent le dire... Comme tous les joueurs, il a besoin de la confiance de son entraîneur et d'évoluer dans un système avec des partenaires qui mettent en valeur ses qualités de vitesse et de finition », lâche Lizarazu, qui ne comprend pas forcément les critiques à l'encontre de Kylian Mbappé.