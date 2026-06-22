Équipe de France - Le cas Dembélé agace Deschamps : Il craque devant les journalistes

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France est attendue ce lundi au Lincoln Financial Field de Philadelphie pour sa deuxième rencontre de ce Groupe I de Coupe du monde 2026 face à l’Irak. En cas de victoire, les vice-champions du monde en titre assureront leur qualification pour la phase à élimination directe du Mondial. Ce match servira de test pour Ousmane Dembélé qui est attendu au tournant, trop pour Didier Deschamps qui a remis les pendules à l’heure.

Double champion d’Europe avec le PSG et Ballon d’or en titre, Ousmane Dembélé n’affiche pas le même rendement en équipe de France. Et ce début de Coupe du monde 2026 ne fait que confirmer la tendance. Certes, Ousmane Dembélé n’occupe pas la même position qu’au Paris Saint-Germain à la pointe de l’attaque, mais le Ballon d’or 2025 ne parvient tout de même pas à se montrer régulièrement décisif et semble moins impactant dans le jeu des Bleus avec un nombre de ballons touchés une trentaine de fois par moments.

«Ousmane, vous êtes sur son dos, il y a un nonosse à ronger...» Invité à s’exprimer sur le cas Ousmane Dembélé en conférence de presse dimanche à la veille de France - Irak ce lundi soir à 23h, heure française, à Philadelphie, Didier Deschamps a entamé sa prise de parole sur le sujet par une punchline. « Ousmane, vous êtes sur son dos, il y a un nonosse (ndlr os) à ronger... Il a eu une première mi-temps difficile, comme l'équipe, de par ce qu'a proposé le Sénégal et aussi parce qu'on a eu du déchet technique ».