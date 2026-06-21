Ousmane Dembélé critiqué : Kylian Mbappé assure sa défense !

Pièce centrale de l’attaque du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé n’a pas le même rôle, ni la même réussite, en équipe de France. Critiqué après l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal (3-1), le Ballon d’Or a reçu le soutien de Kylian Mbappé en conférence de presse.
Déterminant avec le PSG, Ousmane Dembélé ne parvient pas à se montrer aussi indispensable en équipe de France. Face au Sénégal, pour les débuts des Bleus dans cette Coupe du monde, le Ballon d’Or ne s’est pas montré sous son meilleur jour, relançant les débats autour de son positionnement et son entente avec Kylian Mbappé notamment. Présent en conférence de presse ce dimanche, à la veille du match contre l’Irak, le capitaine tricolore a justement été interrogé sur le sujet.
« Pendant la première période, Ousmane Dembélé a été le meilleur offensif des quatre »
« Ousmane ? J'ai revu le match deux fois, pendant la première période, il a été le meilleur offensif des quatre, le plus en vue, a lancé Kylian Mbappé aux journalistes. En deuxième mi-temps, Michael et moi avons été décisif mais il a aussi contribué. Il attire Niakhaté et libère l'espace sur le premier but. Ousmane est très tranquille, c'est le Ballon d'or, il a la confiance de tout le monde. Je suis sûr que dès demain, il va reprendre sa marche en avant. Il va être un joueur primordial pour nous, c'est sûr. »
« La connexion avec Ousmane est à parfaire »
Relancé un peu plus tard sur le sujet, Kylian Mbappé a défendu son coéquipier : « Il ne faut pas forcément parler de connexion directe. Dans une animation, tu peux avoir une très bonne connexion avec un joueur qui te libère des espaces. Avec Ousmane, on doit peut-être peaufiner notre connexion directe. Le Sénégal a fait une très bonne première mi-temps. On a eu beaucoup de problèmes dans la dernière et l'avant-dernière passe. Ils étaient bien en place mais la seconde mi-temps donne un avant-goût de ce qu'on peut faire de mieux. La connexion avec Ousmane est à parfaire, on peut toujours faire mieux. »