Ousmane Dembélé critiqué : Kylian Mbappé assure sa défense !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pièce centrale de l’attaque du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé n’a pas le même rôle, ni la même réussite, en équipe de France. Critiqué après l’entrée en lice des Bleus face au Sénégal (3-1), le Ballon d’Or a reçu le soutien de Kylian Mbappé en conférence de presse.

Déterminant avec le PSG, Ousmane Dembélé ne parvient pas à se montrer aussi indispensable en équipe de France. Face au Sénégal, pour les débuts des Bleus dans cette Coupe du monde, le Ballon d’Or ne s’est pas montré sous son meilleur jour, relançant les débats autour de son positionnement et son entente avec Kylian Mbappé notamment. Présent en conférence de presse ce dimanche, à la veille du match contre l’Irak, le capitaine tricolore a justement été interrogé sur le sujet.

« Pendant la première période, Ousmane Dembélé a été le meilleur offensif des quatre » « Ousmane ? J'ai revu le match deux fois, pendant la première période, il a été le meilleur offensif des quatre, le plus en vue, a lancé Kylian Mbappé aux journalistes. En deuxième mi-temps, Michael et moi avons été décisif mais il a aussi contribué. Il attire Niakhaté et libère l'espace sur le premier but. Ousmane est très tranquille, c'est le Ballon d'or, il a la confiance de tout le monde. Je suis sûr que dès demain, il va reprendre sa marche en avant. Il va être un joueur primordial pour nous, c'est sûr. »