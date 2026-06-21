En galère au Real Madrid, Mbappé répond cash sur la réussite du PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pour sa deuxième saison au Real Madrid, Kylian Mbappé a de nouveau vécu une année compliquée en Espagne. Alors que depuis son départ, le PSG enchaîne les succès, le capitaine de l’équipe de France a été interrogé à ce sujet ce dimanche en conférence de presse, et n’a pas manqué de dénoncer une certaine culture de l’instant.

Ayant signé au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé sort de deux saisons compliquées avec le club madrilène. Car si sur le plan individuel, l’attaquant français enchaîne les buts, sur le plan collectif, les « Merengue » n’ont jamais semblé autant en difficulté. Alors que dans le même temps, le PSG s’est affirmé comme le meilleur club d’Europe depuis son départ, le capitaine de l’équipe de France n’échappe pas à certaines critiques. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a répondu sans détour.

« Il y a une culture de l'instant » « Il y a une culture de l'instant. Les équipes qui gagnent inspirent toujours le football actuel. C'est toujours l'équipe gagne qui a raison. Depuis que je joue on nous a demandé de copier le Barça et son jeu de possession, puis le Real, et maintenant le contre-pressing du PSG. Ceux qui gagnent ont toujours inspiré les autres », a ainsi confié Kylian Mbappé après qu’un journaliste lui ait demandé si le club parisien était le modèle à suivre.