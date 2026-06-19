Mercato : Le Real Madrid obligé de lâcher 138M€ pour sa prochaine folie ?

Le mercato estival a démarré très fort au Real Madrid. Alors que la Casa Blanca a officialisé le retour de José Mourinho comme entraîneur, elle a également officialisé les arrivées de Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. Tandis que Denzel Dumfries devrait être le prochain à signer, le Néerlandais ne devrait toutefois pas être le dernier à rejoindre le Real Madrid, qui pourrait bien faire une folie dans les semaines à venir.
Après avoir enregistré les renforts de Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, le Real Madrid n'en a pas fini avec son mercato estival. Alors que Denzel Dumfries devrait être le prochain à rejoindre l'effectif de José Mourinho, d'autres recrues sont attendues chez les Merengue dans les semaines à venir. Au milieu de terrain, Florentino Pérez pourrait notamment faire une folie. Rêvant initialement de Vitinha et Joao Neves mais se heurtant à l'intransigeance du PSG, le boss du Real Madrid pourrait finalement se dossier vers un autre dossier onéreux.
Il faudra sortir le chéquier pour Enzo Fernandez
Et c'est du côté de Chelsea que le Real Madrid pourrait trouver son bonheur. Cela fait maintenant un moment qu'il est question d'un intérêt des Merengue pour Enzo Fernandez. Journaliste pour The Athletic, Mario Cortegana a remis une pièce dans la machine, assurant par ailleurs que cet intérêt était réciproque. L'Argentin voudrait donc débarquer au Real Madrid, qui va toutefois devoir trouver un accord avec Chelsea. Et voilà que les Blues seraient très gourmands, réclamant 138M€ pour leur milieu de terrain.
Un joueur du Real Madrid réclame Vitinha
Enzo Fernandez sera-t-il le milieu de terrain tant désiré par le Real Madrid ? Au sein de l'effectif de José Mourinho, on aimerait faire venir Vitinha du PSG plutôt que l'Argentin de Chelsea. En effet, auprès d'El Chiringuito, Thiago Pitarch a notamment fait savoir : « Je ferais venir Vitinha au Real Madrid, même s'il joue dans la même position que moi. Il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et c'est le Real Madrid ».