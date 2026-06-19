Mercato : Le Real Madrid obligé de lâcher 138M€ pour sa prochaine folie ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le mercato estival a démarré très fort au Real Madrid. Alors que la Casa Blanca a officialisé le retour de José Mourinho comme entraîneur, elle a également officialisé les arrivées de Bernardo Silva et Ibrahima Konaté. Tandis que Denzel Dumfries devrait être le prochain à signer, le Néerlandais ne devrait toutefois pas être le dernier à rejoindre le Real Madrid, qui pourrait bien faire une folie dans les semaines à venir.

Après avoir enregistré les renforts de Bernardo Silva et Ibrahima Konaté, le Real Madrid n'en a pas fini avec son mercato estival. Alors que Denzel Dumfries devrait être le prochain à rejoindre l'effectif de José Mourinho, d'autres recrues sont attendues chez les Merengue dans les semaines à venir. Au milieu de terrain, Florentino Pérez pourrait notamment faire une folie. Rêvant initialement de Vitinha et Joao Neves mais se heurtant à l'intransigeance du PSG, le boss du Real Madrid pourrait finalement se dossier vers un autre dossier onéreux.

Il faudra sortir le chéquier pour Enzo Fernandez Et c'est du côté de Chelsea que le Real Madrid pourrait trouver son bonheur. Cela fait maintenant un moment qu'il est question d'un intérêt des Merengue pour Enzo Fernandez. Journaliste pour The Athletic, Mario Cortegana a remis une pièce dans la machine, assurant par ailleurs que cet intérêt était réciproque. L'Argentin voudrait donc débarquer au Real Madrid, qui va toutefois devoir trouver un accord avec Chelsea. Et voilà que les Blues seraient très gourmands, réclamant 138M€ pour leur milieu de terrain.