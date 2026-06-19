Kylian Mbappé : Son ex se lâche sur sa relation avec Ester Exposito

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France, Kylian Mbappé anime également depuis plusieurs semaines maintenant la rubrique people. En effet, sa relation amoureuse avec Ester Exposito fait énormément parler dans la presse. Et voilà que dernièrement, ce n'est autre que l'ex de Mbappé qui a été interrogée sur le couple.

D'habitude, Kylian Mbappé était toujours très discret concernant sa vie amoureuse. Cette fois, l'attaquant du Real Madrid ne se cache pas. Cela fait maintenant quelques mois que son idylle avec Ester Exposito, actrice espagnole révélée dans série de Netflix Elite, fait la Une des journaux people. Le moindre déplacement ou moment passé ensemble par le couple est immortalisé par les paparazzis. Difficile donc de passer à côté de l'histoire d'amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito.

« C'est quelqu'un de bien, un homme charmant » Même l'ex de Kylian Mbappé voit ce qui passe à propos de ce couple avec Ester Exposito. Invitée du podcast La influencia de Nacho Pla, María Brunn, ancienne candidate de l'Ile de la Tentation et qui a fréquenté le Français, a confié : « Est-ce que les photos de leur relation me dérangent ? Non. Il sort avec elle, après tout. C'est normal que des photos circulent, puisqu'ils sont tous les deux des personnalités publiques, et c'est aussi normal qu'ils soient filmés partout où ils vont. C'est quelqu'un de bien, un homme charmant. En plus, il a un vrai caractère. S'il est heureux avec elle et qu'ils sont heureux ensemble, alors je suis vraiment heureuse pour eux, sincèrement ».