Kylian Mbappé : Son ex se lâche sur sa relation avec Ester Exposito

Actuellement aux Etats-Unis pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France, Kylian Mbappé anime également depuis plusieurs semaines maintenant la rubrique people. En effet, sa relation amoureuse avec Ester Exposito fait énormément parler dans la presse. Et voilà que dernièrement, ce n'est autre que l'ex de Mbappé qui a été interrogée sur le couple.
D'habitude, Kylian Mbappé était toujours très discret concernant sa vie amoureuse. Cette fois, l'attaquant du Real Madrid ne se cache pas. Cela fait maintenant quelques mois que son idylle avec Ester Exposito, actrice espagnole révélée dans série de Netflix Elite, fait la Une des journaux people. Le moindre déplacement ou moment passé ensemble par le couple est immortalisé par les paparazzis. Difficile donc de passer à côté de l'histoire d'amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito.
« C'est quelqu'un de bien, un homme charmant »
Même l'ex de Kylian Mbappé voit ce qui passe à propos de ce couple avec Ester Exposito. Invitée du podcast La influencia de Nacho Pla, María Brunn, ancienne candidate de l'Ile de la Tentation et qui a fréquenté le Français, a confié : « Est-ce que les photos de leur relation me dérangent ? Non. Il sort avec elle, après tout. C'est normal que des photos circulent, puisqu'ils sont tous les deux des personnalités publiques, et c'est aussi normal qu'ils soient filmés partout où ils vont. C'est quelqu'un de bien, un homme charmant. En plus, il a un vrai caractère. S'il est heureux avec elle et qu'ils sont heureux ensemble, alors je suis vraiment heureuse pour eux, sincèrement ».
« Tout ce qui est paparazzi, c’est un peu plus fatigant »
Dernièrement, les paparazzis n'ont donc pas lâché Kylian Mbappé et Ester Exposito. De quoi agacer les deux tourtereaux. Dans un entretien accordé au Parisien, le capitaine de l'équipe de France a d'ailleurs dit : « C’est parfois pesant, parce que je suis entré dans la catégorie de ceux qui sont scrutés à chaque instant. Tout ce qui est paparazzi, c’est un peu plus fatigant. Ça nous déshumanise, fait un peu de nous des bêtes de foire. Mais tout le monde veut savoir ce que je fais, où et avec qui… J’ai appris à comprendre ça et à plus ou moins accepter le fait que ça ferait toujours partie de ma vie ».