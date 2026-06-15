«Peut-être que dans 10-15 ans…» : Le changement physique que n’exclut pas Kylian Mbappé

Dans le cadre d’un entretien accordé au Parisien, Kylian Mbappé a répondu à une vingtaine de questions posées par des proches ou des membres de l’équipe de France. Son coéquipier Lucas Hernandez lui a alors demandé ce qu’il ferait s’il décidait de se faire tatouer, un changement que le principal intéressé n’exclut pas.
Si beaucoup de personnes et notamment de footballeurs sont aujourd’hui tatoués, ce n’est pas le cas de Kylian Mbappé, mais pourrait-il envisager de le faire un jour ? La question lui a été posée par Lucas Hernandez, dans le cadre d’un entretien accordé au Parisien, au cours duquel l’attaquant du Real Madrid a répondu à des questions posées par des proches, des coéquipiers ou bien des membres du staff de l’équipe de France.
« Peut-être que dans 10-15 ans, je voudrai me faire tatouer »
« Je n’ai jamais pensé à me faire tatouer. Mais si je le faisais, je ferais quelque chose de symbolique, d’important pour moi. Chacun son style, là, j’aime bien comme je suis, sans rien. Mais qui sait, peut-être que dans 10-15 ans, je voudrai me faire tatouer. Pour l’instant, ça ne me dit rien », a répondu Kylian Mbappé, également interrogé sur un sujet qui fait beaucoup débat le concernant : les efforts défensifs.
Mbappé doit « passe un step supplémentaire » sur ses efforts défensifs
Une question qui n’a pas été posée par n’importe qui, puisque c’est son petit frère Ethan Mbappé qui lui a demandé quand est-ce qu’il comptait « défendre ou presser » : « On parle souvent de ça parce que lui défend beaucoup, beaucoup plus que moi. Mais c’est bien que les gens mettent en lumière ce côté-là. J’ai toujours été exigeant et je pense qu’il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là. C’est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire. Tout ça doit commencer déjà avec cette Coupe du monde parce qu’on veut la gagner. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je la veux à tout prix. Mais c’est vrai, lui, il défend beaucoup. »