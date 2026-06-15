«Peut-être que dans 10-15 ans…» : Le changement physique que n’exclut pas Kylian Mbappé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans le cadre d’un entretien accordé au Parisien, Kylian Mbappé a répondu à une vingtaine de questions posées par des proches ou des membres de l’équipe de France. Son coéquipier Lucas Hernandez lui a alors demandé ce qu’il ferait s’il décidait de se faire tatouer, un changement que le principal intéressé n’exclut pas.

Si beaucoup de personnes et notamment de footballeurs sont aujourd’hui tatoués, ce n’est pas le cas de Kylian Mbappé, mais pourrait-il envisager de le faire un jour ? La question lui a été posée par Lucas Hernandez, dans le cadre d’un entretien accordé au Parisien, au cours duquel l’attaquant du Real Madrid a répondu à des questions posées par des proches, des coéquipiers ou bien des membres du staff de l’équipe de France.

« Peut-être que dans 10-15 ans, je voudrai me faire tatouer » « Je n’ai jamais pensé à me faire tatouer. Mais si je le faisais, je ferais quelque chose de symbolique, d’important pour moi. Chacun son style, là, j’aime bien comme je suis, sans rien. Mais qui sait, peut-être que dans 10-15 ans, je voudrai me faire tatouer. Pour l’instant, ça ne me dit rien », a répondu Kylian Mbappé, également interrogé sur un sujet qui fait beaucoup débat le concernant : les efforts défensifs.