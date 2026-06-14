Equipe de France : Kylian Mbappé est «prêt» à régler ce sujet qui fait polémique  

Mardi soir, l’équipe de France fera son entrée dans la Coupe du monde face au Sénégal. Les Bleus ont de grandes chances de remporter la compétition, mais pour y arriver ils auront besoin que tout le monde fasse les efforts défensifs. Souvent critiqué sur ce sujet, Kylian Mbappé s’est dit prêt à en faire davantage.
Dans deux jours, l’équipe de France va disputer son premier match de la Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Une rencontre déjà capitale pour les Bleus qui vont affronter l’une des meilleures équipes d’Afrique avant de défier l’Irak puis la Norvège. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot doivent éviter de tomber dans un piège, comme cela avait été le cas en 2002.
Mbappé est prêt à défendre davantage
Avant de défier le Sénégal, Kylian Mbappé a accordé un entretien au journal Le Parisien dans lequel il répond à des questions posées par certaines personnes importantes pour lui. Son frère Ethan lui a notamment demandé s’il allait se mettre à défendre lors de cette Coupe du monde et le capitaine des Bleus a révélé qu’il allait en faire davantage sur cet aspect-là . « On parle souvent de ça parce que lui défend beaucoup, beaucoup plus que moi. Mais c’est bien que les gens mettent en lumière ce côté-là. J’ai toujours été exigeant et je pense qu’il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là. C’est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire. Tout ça doit commencer déjà avec cette Coupe du monde parce qu’on veut la gagner. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je la veux à tout prix. Mais c’est vrai, lui, il défend beaucoup. »
« Toutes les critiques constructives sont des choses qui doivent entrer dans ta tête et ne pas en sortir »
« Quand je regarde ses matchs, maintenant qu’il joue ailier droit, je lui demande : Mais pourquoi tu ne vas pas dans la surface ? Il me répond : eh cousin, j’ai coursé mon latéral jusqu’au bout et j’étais fatigué (rires). Sauf que dans mon esprit à moi, c’est inconcevable d’être fatigué pour aller marquer un but, c’est plutôt dans l’autre sens que t’es fatigué. Mais rien ne doit rentrer par une oreille et sortir par l’autre, encore moins quand les critiques sont constructives. Sinon, ça veut dire que tu es un joueur qui s’en fout. Toutes les critiques constructives sont des choses qui doivent entrer dans ta tête et ne pas en sortir – après, il faut faire le tri parce qu’avec moi, on tombe aussi vite dans la caricature », a complété Kylian Mbappé qui s’est plusieurs fois critiqué pour son manque d’implication dans les tâches défensives que cela soit en équipe de France ou bien au Real Madrid.