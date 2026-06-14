Equipe de France : Kylian Mbappé est «prêt» à régler ce sujet qui fait polémique  

Alexis Brunet

Mardi soir, l’équipe de France fera son entrée dans la Coupe du monde face au Sénégal. Les Bleus ont de grandes chances de remporter la compétition, mais pour y arriver ils auront besoin que tout le monde fasse les efforts défensifs. Souvent critiqué sur ce sujet, Kylian Mbappé s’est dit prêt à en faire davantage.

Dans deux jours, l’équipe de France va disputer son premier match de la Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Une rencontre déjà capitale pour les Bleus qui vont affronter l’une des meilleures équipes d’Afrique avant de défier l’Irak puis la Norvège. Les coéquipiers d’Adrien Rabiot doivent éviter de tomber dans un piège, comme cela avait été le cas en 2002.

Mbappé est prêt à défendre davantage Avant de défier le Sénégal, Kylian Mbappé a accordé un entretien au journal Le Parisien dans lequel il répond à des questions posées par certaines personnes importantes pour lui. Son frère Ethan lui a notamment demandé s’il allait se mettre à défendre lors de cette Coupe du monde et le capitaine des Bleus a révélé qu’il allait en faire davantage sur cet aspect-là . « On parle souvent de ça parce que lui défend beaucoup, beaucoup plus que moi. Mais c’est bien que les gens mettent en lumière ce côté-là. J’ai toujours été exigeant et je pense qu’il faut que je passe un step supplémentaire à ce niveau-là. C’est quelque chose qui est important pour les équipes et je pense que je dois le faire. Tout ça doit commencer déjà avec cette Coupe du monde parce qu’on veut la gagner. Je suis prêt à bien faire les choses parce que je la veux à tout prix. Mais c’est vrai, lui, il défend beaucoup. »