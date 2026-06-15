«Le sentiment que ça n'allait jamais s'arrêter» : Tchouaméni évoque sa bagarre au Real Madrid

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a plus d’un mois désormais, une altercation avait lieu dans le vestiaire du Real Madrid entre deux tauliers : Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Dès lors, des rumeurs de bagarre ont été légion dans les médias, ce qui a eu le don d’agacer l’international français qui a profité d’une interview avec L’Équipe pour faire un point sur ce cas.

Quelques jours seulement avec le Clasico perdu face au FC Barcelone (0-2), qui scellait le titre de champion d’Espagne du rival historique du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde étaient les protagonistes d’une altercation dans le vestiaire du centre d’entraînement à Valdebebas. Une montée de tension qui a engendré un bref séjour à l’hôpital pour l’Uruguayen qui était tombé sur la tête. Contrairement à ce qui a été dit dans les médias, cet incident ne s’apparentait pas du tout à « une bagarre » selon Aurélien Tchouaméni qui s’est récemment confié sur le sujet en conférence de presse à Clairefontaine.

«Il faut juste que tu tiennes les deux, trois jours où il y a le buzz» A quelques heures de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe du monde contre le Sénégal mardi soir, Aurélien Tchouaméni est revenu une nouvelle fois sur cet accrochage de vestiaire avec Federico Valverde. « Comme je l'ai dit, ce qui m'a dérangé, ce sont les fausses histoires sorties par rapport à ce qu'il s'est réellement passé. Ça, je n'y peux rien. Le plus important, c'est que dans le vestiaire, on soit cool, tranquilles. Une leçon ? C'est que peu importe ce qui se passe dans ta vie, le problème n'est jamais aussi gros que tu penses qu'il ne l'est. Comme tout, aujourd'hui on parle de ça, demain on parlera d'autre chose. Il faut juste que tu tiennes les deux, trois jours où il y a le buzz. Cette histoire a pris une telle ampleur que les deux, trois premiers jours, on avait le sentiment que ça n'allait jamais s'arrêter. Et en fait, au bout de deux, trois jours, quelqu'un dit une autre dinguerie ou une autre histoire se produit et tu passes à autre chose ».