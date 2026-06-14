«Assez détesté», Kylian Mbappé écarte déjà une piste pour son avenir

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Agé aujourd’hui de 27 ans, Kylian Mbappé a encore de belles années devant lui avant de penser à la retraite et à la suite de sa carrière. Il n’empêche que c’est déjà un sujet sur lequel on l’interroge. Pourrait-on notamment le voir en tant qu’entraineur ? La question lui a été posée par Didier Deschamps et Mbappé a répondu, écartant au passage une autre piste.

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a répondu aux questions posées par ses coéquipiers et son sélectionneur pour Le Parisien. Didier Deschamps a notamment voulu en savoir plus sur l’avenir de l’attaquant du Real Madrid. « Envisages-tu de devenir coach à la fin de ta carrière de joueur ? », lui a-t-il alors demandé. Verra-t-on Mbappé sur un banc de touche une fois que sa carrière de joueur sera arrivée à son terme ?

« Je me donne la possibilité d’avoir beaucoup d’options après ma carrière » Pour ce qui est d’un avenir en tant qu’entraîneur, Kylian Mbappé a fait savoir en réponse à Didier Deschamps : « Je ne sais pas… Je me donne la possibilité d’avoir beaucoup d’options après ma carrière. J’ai un business qui est bien monté. Si je veux être businessman, je serai businessman. Si je veux avoir des aspirations plus grandes, j’aurai des aspirations plus grandes. (…) Mais il est sûr que le football aura toujours une place à part. Mais pour être entraîneur, il faut d’abord faire le deuil de sa carrière de joueur. Un entraîneur ne peut plus penser comme un joueur, aussi grand qu’il a été, tout simplement parce que la seule chose que tu dois faire en tant que coach, c’est transmettre ! Et j’ai vu pas mal de grands joueurs être des entraîneurs moyens, pas parce qu’ils ne connaissaient pas le foot, mais comme ils n’avaient pas fait le deuil de leur carrière de joueur, ils n’avaient pas la bonne approche. Pour avoir cette possibilité-là, bien sûr, je passerai mes diplômes, ça ne coûte rien. C’est un apprentissage supplémentaire, ça enrichira ma palette sur le plan humain et professionnel. Mais je ne serai entraîneur que si j’ai passé ce cap-là ».