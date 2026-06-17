Kylian Mbappé : La fake news dénoncée par Ester Exposito sur leur couple

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé et Ester Exposito n’ont jamais officiellement confirmé leur couple, mais aujourd’hui, l’histoire d’amour entre les deux célébrités ne fait aucun doute. En effet, l’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole ne se cachent plus. On dit d’ailleurs beaucoup de choses sur eux et voilà qu’Ester Exposito a tenu à démentir une certaine information.

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito n’en finit plus d’animer la rubrique people. Chaque semaine, le couple formé entre l’attaquant du Real Madrid et l’actrice espagnole fait l’objet de nouvelles révélations. Et certaines ne manquent pas d’étonner. C’est ainsi que récemment, la chroniqueuse espagnole Valeria Ros en avait dit plus sur la première rencontre entre Kylian Mbappé et Ester Exposito, révélant : « On le lui a présenté et elle a dit qu'elle n'avait aucune idée de qui il était. Sa réponse a été : « Désolée, je ne sais pas qui vous êtes » ».

« Bien sûr que je savais qui c’était » Ester Exposito n’avait donc semble-t-il aucune idée de qui était Kylian Mbappé avant de le rencontrer. Mais est-ce réellement le cas ? La question a justement été directement posée à l’actrice espagnole. Ainsi, au micro de Legend, Ester Exposito a assuré : « C’est vrai que je ne connaissais pas Kylian Mbappé avant de le rencontrer ? Non, non. Bien sûr que je savais qui c’était. C’est le genre de choses que les gens inventent, qu’on raconte sur les réseaux sociaux. Mais ce n’est pas vrai ».