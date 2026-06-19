Le PSG refroidi pour son mercato : «Il jouera au Real Madrid la saison prochaine»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d’une grosse saison avec le LOSC et actuellement en Amérique pour disputer la Coupe du Monde avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi serait sur les tablettes du PSG. Mais Olivier Giroud, son coéquipier chez les Dogues, refroidit déjà les ardeurs parisiennes dans ce dossier en évoquant Bouaddi… au Real Madrid la saison prochaine !

Du haut de ses 18 ans, Ayyoub Bouaddi semble déjà bien parti pour être l’une des grandes sensations de cette Coupe du Monde 2026… mais également du mercato estival ! Le milieu de terrain marocain du LOSC figure en effet sur les tablettes du PSG, qui devra composer avec une rude concurrence étrangère sur ce dossier (Real Madrid, Arsenal, Liverpool…). Et Olivier Giroud, le buteur du club nordiste, a livré son point de vue sur l’avenir de Bouaddi en calmant indirectement le PSG…

« S'il y arrive, alors il jouera au Real Madrid… » Interrogé par la BBC, l’ancien buteur de l’équipe de France a indiqué qu’il verrait Ayyoub Bouaddi signer au Real Madrid plus qu’au PSG en cas de départ cet été : « Je pense que ça va être dur de le garder à Lille. C'est un joueur très complet. La seule chose qu'il doit améliorer et il le sait car on lui dit beaucoup, c'est la finition. Etre plus agressif devant le but. S'il y arrive alors il jouera au Real Madrid la saison prochaine », lâche Giroud.