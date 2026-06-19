Le PSG refroidi pour son mercato : «Il jouera au Real Madrid la saison prochaine»

Auteur d’une grosse saison avec le LOSC et actuellement en Amérique pour disputer la Coupe du Monde avec le Maroc, Ayyoub Bouaddi serait sur les tablettes du PSG. Mais Olivier Giroud, son coéquipier chez les Dogues, refroidit déjà les ardeurs parisiennes dans ce dossier en évoquant Bouaddi… au Real Madrid la saison prochaine !
Du haut de ses 18 ans, Ayyoub Bouaddi semble déjà bien parti pour être l’une des grandes sensations de cette Coupe du Monde 2026… mais également du mercato estival ! Le milieu de terrain marocain du LOSC figure en effet sur les tablettes du PSG, qui devra composer avec une rude concurrence étrangère sur ce dossier (Real Madrid, Arsenal, Liverpool…). Et Olivier Giroud, le buteur du club nordiste, a livré son point de vue sur l’avenir de Bouaddi en calmant indirectement le PSG…
« S'il y arrive, alors il jouera au Real Madrid… »
Interrogé par la BBC, l’ancien buteur de l’équipe de France a indiqué qu’il verrait Ayyoub Bouaddi signer au Real Madrid plus qu’au PSG en cas de départ cet été : « Je pense que ça va être dur de le garder à Lille. C'est un joueur très complet. La seule chose qu'il doit améliorer et il le sait car on lui dit beaucoup, c'est la finition. Etre plus agressif devant le but. S'il y arrive alors il jouera au Real Madrid la saison prochaine », lâche Giroud.
« Lille va demander une grosse somme d’argent »
De son côté, le journaliste Fabrizio Romano a récemment expliqué sur sa chaine Youtube que le PSG affronter une très rude concurrence sur le dossier Bouaddi cet été : « Lille a signé un nouveau contrat avec Bouaddi il y a quelques mois jusqu’en 2029. Ils vont demander une grosse somme d’argent, ce ne sera pas facile pour tous les clubs intéressés. Pas seulement pour le Paris Saint-Germain parce que les champions d’Europe sont intéressés par Bouaddi, mais ils se focalisent sur d’autres postes. Maintenant, les clubs de Premier League sont parés à passer à l’attaque. Je m’attends à un été très mouvementé pour ceux qui sont proches de ce milieu de terrain très talentueux », confiait le journaliste spécialisé sur le mercato. La bataille est lancée…