Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé : Ce joueur de l’équipe de France qui adore être avec eux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considérée comme l’un des grands favoris de cette Coupe du Monde 2026, l’équipe de France dispose de véritables vedettes. L’attaque est notamment portée par le capitaine Kylian Mbappé et par le Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Deux joueurs qui inspirent beaucoup le milieu de terrain Manu Koné, qui s’est exprimé à leur sujet.

Mardi soir, l’équipe de France a parfaitement lancé sa Coupe du Monde face au Sénégal (3-1). Portés par un Kylian Mbappé et un Michael Olise en grande forme, les Bleus ont affiché des signaux positifs sur ce début de mondial. Au milieu de terrain, Didier Deschamps a décidé de faire confiance au duo Aurélien Tchouaméni - Adrien Rabiot. Pourtant titulaire au cours des derniers mois, Manu Koné lui attend sa chance. Néanmoins, cela n’empêche pas le joueur de l’AS Rome d’être ravi de sa présence dans le groupe aux côtés des Mbappé et Ousmane Dembélé entre autres.

« Chaque entraînement est une occasion de progresser » « Quand j’arrive en sélection et que je côtoie des joueurs du Real Madrid, du PSG, un Ballon d’Or ou encore Kylian Mbappé, j’observe, j’apprends. Chaque entraînement est une occasion de progresser. Si je suis là aujourd’hui, c’est que je l’ai mérité. J’ai travaillé dur pour y parvenir. Au moment où je jouais moins à Rome, la sélection était pour moi un moyen de montrer que je valais mieux, que je pouvais être aligné aussi en club. Je me suis servi de ces moments pour montrer ma valeur », a ainsi confié le joueur de 25 ans dans les colonnes du Parisien à propos de ses coéquipiers, avant d’évoquer sa relation avec Didier Deschamps.