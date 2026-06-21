France/Irak : Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé ? Didier Deschamps a tranché !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les choses sérieuses ont débuté mardi au MetLife Stadium dans le New Jersey pour l'équipe de France. Une victoire contre le Sénégal (3-1) afin de mettre la locomotive tricolore sur les bons rails pour la suite de cette Coupe du monde 2026. Prochaine station, Philadelphie pour y affronter l'Irak lundi avec quelques changements pressentis de la part du sélectionneur Didier Deschamps.

Lundi soir, l'équipe de France disputera le deuxième match de ce Groupe I. Victorieux face au Sénégal (3-1), les Bleus affronteront l'Irak à Philadelphie dans l'espoir de valider son ticket pour les 1/16èmes de finale de cette Coupe du monde 2026. Pour ce faire, Didier Deschamps devrait toutefois opérer quelques ajustements au niveau de son onze de départ.

Didier Deschamps prépare trois changements par rapport au Sénégal pour l'Irak Envoyé spécial de beIN SPORTS à Boston, camp de base de la sélection tricolore pour ce Mondial en Amérique du nord, Clément Grèzes a divulgué quelques informations tactiques soutirées de la dernière séance d'entraînement en date de Didier Deschamps. « La confirmation des trois changements que devrait opérer Didier Deschamps pour cette deuxième rencontre de poules. Le changement de Theo Hernandez par Lucas Digne, c'est une alternance qui s'est déjà vue tout au long de ces douze derniers mois. La présence de Bradley Barcola pour des raisons tactiques pour récompenser sa bonne entrée en jeu face au Sénégal à la place de Désiré Doué ».