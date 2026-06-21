France/Irak : Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé ? Didier Deschamps a tranché !

Les choses sérieuses ont débuté mardi au MetLife Stadium dans le New Jersey pour l'équipe de France. Une victoire contre le Sénégal (3-1) afin de mettre la locomotive tricolore sur les bons rails pour la suite de cette Coupe du monde 2026. Prochaine station, Philadelphie pour y affronter l'Irak lundi avec quelques changements pressentis de la part du sélectionneur Didier Deschamps.
Lundi soir, l'équipe de France disputera le deuxième match de ce Groupe I. Victorieux face au Sénégal (3-1), les Bleus affronteront l'Irak à Philadelphie dans l'espoir de valider son ticket pour les 1/16èmes de finale de cette Coupe du monde 2026. Pour ce faire, Didier Deschamps devrait toutefois opérer quelques ajustements au niveau de son onze de départ.
Didier Deschamps prépare trois changements par rapport au Sénégal pour l'Irak
Envoyé spécial de beIN SPORTS à Boston, camp de base de la sélection tricolore pour ce Mondial en Amérique du nord, Clément Grèzes a divulgué quelques informations tactiques soutirées de la dernière séance d'entraînement en date de Didier Deschamps. « La confirmation des trois changements que devrait opérer Didier Deschamps pour cette deuxième rencontre de poules. Le changement de Theo Hernandez par Lucas Digne, c'est une alternance qui s'est déjà vue tout au long de ces douze derniers mois. La présence de Bradley Barcola pour des raisons tactiques pour récompenser sa bonne entrée en jeu face au Sénégal à la place de Désiré Doué ».
Koné à la place de Tchouaméni, Mbappé devant et Dembélé à droite
Qu'en est-il du positionnement d'Ousmane Dembélé ? Aligné derrière Kylian Mbappé contre le Sénégal avant d'être déporté sur le couloir droit en seconde période, le Ballon d'or 2025 aurait pu s'attendre à débuter dans une position similaire à celle du PSG dans l'axe. Mais ce ne sera pas le cas selon Clément Grèzes qui annonce sa titularisation sur le côté droit au même titre que celle de Manu Koné à la place d'Aurélien Tchouaméni. « Puis, le changement la rotation de Manu Koné à la place d'Aurélien Tchouaméni, l'idée étant de donner du temps de jeu à un potentiel troisième milieu dans la perspective de la suite de la compétition. Voilà pour les informations principales d'un entraînement qui s'est tenu principalement à huis clos dans lequel les Bleus ont tactiquement installé leur onze dans la perspective de la rencontre face à l'Irak, mais aussi surtout fait tourner les jambes ».